Diego Boneta revela la trama de la segunda temporada de "Luis Miguel La Serie"

Al término de la primera temporada de "Luis Miguel La Serie", surgieron los rumores de una segunda temporada, pero hasta el momento nadie de la producción ha confirmado, pero su protagonista Diego Boneta hizo impactantes revelaciones de lo que veremos.

De acuerdo a El Debate, Diego Boneta contó que la segunda temporada de "Luis Miguel La serie", será mejor que la primera.

"Hay tanta información que muy poca gente sabe, saben menos de esa etapa que de su infancia, indicó Diego Boneta.

Diego Boneta durante una entrevista al diario La Nación aseguró que la segunda temporada incluirá información que Luis Miguel le confesó sólo a él.

Son cosas que él me contó a mí pero no sé en qué va a terminar. Él está de gira ahora, yo estuve rodando y entre el cambio de horario como que no pudimos hablar. Es muy importante que esté bien escrito porque es más delicada esta temporada, tiene que hacerse un trabajo de investigación, de entrevistas y esas cosas no se pueden apresurar, continuó.

DESTROZAN A DANNA PAOLA POR ESTA FOTO Y HASTA LA LLAMAN "CHAPARRA"

Asimismo Diego Boneta habló sobre su relación amistosa con Luis Miguel, resaltando que entre "El Sol" y él, hay una gran complicidad.

De entrada, cuando lo conocí le dije que admiraba mucho su valentía, de estar abierto a contar algo que era tan difícil.

Que no quería usar esa información en su contra ni vendérsela a nadie, sólo quería hacer mi trabajo lo mejor posible. Le dije que se me hacía increíble poder contar con él para hacerlo, porque muchas veces, cuando se hacen estos proyectos, el artista ya no vive, manifestó Diego Boneta.

"Le di a entender que podía confiar en mí, que era importante que él supiera cuáles eran mis motivos y de ahí él también entendió lo especial que era tener esas charlas y se hizo una complicidad increíble. A veces me decía: ´eso te lo digo a ti para que sepas, pero no quiero que salga en la serie´. Y yo lo respeté mucho de la misma manera en que me gustaría que se me respete. Eran temas bastante delicados", recalcó el joven actor.

