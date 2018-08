Foto delata una vez más la pasión que siente Diego Boneta por Camila Sodi

REDACCIÓN 22/08/2018 01:02 p.m.

Agencia México: A menos de un mes de que se dieran a conocer un par de videos en los que Camila Sodi y Diego Boneta disfrutaban de una candente cita, en las últimas horas una fotografía en la que aparecen ambos artistas muestra la pasión que siente Boneta por Sodi y podría ser la confirmación de su romance.

La imagen que únicamente intentaba confirmar o bromear con la realización de la segunda temporada de la serie sobre la vida de "Luis Miguel", ha tomado más fuerza por la forma en que Boneta y Sodi aparecen.

En la foto publicada en Instagram por el usuario @xaviernoval se ve a la pareja muy sonriente mientras la mano de Diego está sujetando la pierna de Camila, detalle que para los usuarios de las redes sociales es más que una ratificación de su relación sentimental.

Y a pesar de que algunos internautas ya han desmentido que por ahora se haya confirmado la segunda parte de "Luis Miguel La Serie", lo que no dejan de negar es que el amor entre Diego y Camila está en el aire, pues gracias a que el actor no puede dejar de tocar a la ex de Diego Luna, es que su relación se sigue reafirmando con el paso de los días.

nl

