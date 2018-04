Fotos

Diego Boneta no se decide, ¿sale con Camila Sodi o con Sofía Castro?

Camila Sodi y Diego Boneta han compartido fotos que dejan en duda su amistad, el romance entre los actores es cada vez más probable

REDACCIÓN 11/04/2018 04:49 p.m.

¿Camila Sodi y Diego Boneta tienen una relación? (FOTO TOMADA DE WEB)

Diego Boneta no logra decidirse entre Camila Sodi y Sofia Castro, a pesar de que se le vio muy cerca de la hija de Angélica Rivera tras su participación en el desfile de Dolce & Gabbana, internautas señalan un romance entre los actores de la serie biográfica de Luis Miguel, luego de compartir unas comprometedoras fotografías en redes sociales.

De acuerdo con Hola, los caminos de Diego y Camila se cruzaron gracias al proyecto de Netflix en el que trabajan juntos, su buena relación ha levantado sospechas de que entre los actores existe un romance, a pesar de que se han cansado de negar algún tipo de relación amorosa, las pruebas de que Boneta y Sodi son más que amigos no paran de conmover a sus fans.

DANNA PAOLA REVELA LO ATERRADOR QUE FUE INTERPRETAR A "MARÍA BELÉN"

En la era de las redes sociales una foto, una historia o un simple like dicen más que mil palabras, es el caso de las recientes publicaciones de Camila y Diego en sus respectivas cuentas de Instagram.

Hace unos días, los actores volvieron a dar de qué hablar luego de que ambos compartieron una foto idéntica en una de sus stories.

Ayer, Camila Sodi publicó una imagen en la que presumió cómo disfruta de un día de relajación a la orilla de una alberca, donde tomó el sol con una copa de champagne en la mano. En esta imagen sólo se aprecian las piernas de la actriz y otras piernas que, por las características, corresponden a las de un hombre.

Por el momento todo parecía indicar que era una publicación más de Camila, hasa que, casi de inmediato, Diego Boneta compartió en su cuenta una foto exactamente igual, así que el rompecabezas fue armado por sus seguidores.

La misma copa y los mismos pies, incluso se aprecian los lunares que tiene Camila en las piernas, no hay duda, es ella y es él. Aunque la foto no revela más que el hecho de que pasaron una tarde juntos bajo el sol, sus fans no han dejado de insinuar que lo de los actores es más que una amistad.

CARMEN SALINAS SE DESPIDE DE LA POLÍTICA¬†

an

LEA TAMBIEN Andrea Escalona ya tiene su primer protagónico en Televisa Señalan que Andrea Escalona consiguió su protagónico en Televisa, gracias a la influencia de su madre, Magda Rodríguez, productora de "Hoy"

LEA TAMBIEN Mariah Carey revela que sufre trastorno bipolar y sus consecuencias La cantante que ha vendido a lo largo de su carrera más de 200 millones de discos confesó que desde el 2001 sufre de bipolaridad