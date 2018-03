10 AÑOS DESPUÉS

Dictan auto de formal prisión a plagiarios de hija de Nelson Vargas

El ex director de Conade demandó que no quede impune el caso

REDACCIÓN 24/03/2018 08:26 p.m.

La hija de Nelson Vargas fue secuestrada el 10 de septiembre de 2007 (Foto: web)

Cándido Ortiz González y Óscar Ortiz González recibieron nuevamente auto de formal prisión por el secuestro de Silvia Vargas, hija del ex director de Conade, Nelson Vargas. A pesar del argumento de que no tuvieron abogado cuando declararon ante el Ministerio Público después de haber sido detenido por el secuestro de Silvia Vargas Escalera.

"Estoy muy contento porque tenía mucho temor de que pudieran salir libres por el secuestro de mi niña, a pesar de que fue en el 2007, fue en el 2015 cuando se hizo el seguimiento de la causa del secuestro de mi pequeña porque estaban consignados por otros secuestros", dijo Vargas vía telefónica.

AÚN EXIGE JUSTICA POR EL ASESINATO DE SU HIJA

Los detenidos pretendían lograr su libertad tras haber obtenido un amparo en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, cuyo titular es Héctor Vázquez Ferzulli.

El ex director de Conade demandó que no quede impune el caso.

"Lo único que le pido a la autoridad jurídica es que no hay razón para que a esta gente no se le sentencie, es obvio que son los asesinos de mi hija y los secuestradores", expresó.

Recordemos que la hija de Nelson Vargas fue secuestrada el 10 de septiembre de 2007 en el sur de la Ciudad de México por la banda de "Los Rojos", quienes semanas más tarde renunciaron a la negociación con los familiares y asesinaron a la joven.

Con información de Reforma.

