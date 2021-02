Afirma Maru Barrios que ESP impactó en su vida positivamente

La coach motivacional y oradora Maru Barrios, contó su experiencia de vida al tomar los módulos y cursos de Executive Sucess Programs (ESP), y cómo gracias a ello logró apreciar de forma distinta las áreas de oportunidad en su vida.

Barrios, quien también es líder de un proyecto de emprendedurismo para mujeres, afirmó que en menos de un año ha conseguido expandir su capacidad de análisis y autoanálisis, lo que le ha permitido tomar mejores desiciones.

“Tomé mi primer entrenamiento de ESP en agosto del 2017. Ha sido una de las mejores desiciones y experiencias y entrenamientos que he tomado, porque lo que me impacta es que en un tiempo muy corto he podido encontrar literalmente la raíz de los obstáculos de mi vida, pensando que bueno los principales retos de la vida, tienen que ver más conmigo que con lo que hay allá afuera.

Finalmente, dijo que el tomar los cursos de ESP, le ha ayudado a poder encontrar un mejor nivel y balance en cuanto a convivencia con las demás personas, además de estar consiente de que ella misma es responsable de sus éxitos y fracasos tanto personal como profesionalmente.

“De verdad encontrar y ver con claridad como yo misma me estoy ocasionando tanto los fracasos de mi vida y también como los resultados que he dado, entonces creo que esa información ha sido súper valiosa porque pues imagínate, es como descubrir la llave de la puerta de la conexión contigo mismo, de cuál es tu ruta para llegar a los resultados que quieres, como la llave de poder coexistir con los demás”, concluyó Maru Barrios.

Cabe señalar que los programas de Executive Sucess Programs (ESP) fueron creados y desarrollados por el empresario y científico norteamericano Keith Raniere.