Estos son los diarios con más publicidad gubernamental

Un estudio de Fundar revela que el gobierno federal ha gastado 24.8 millones de pesos por día, o un millón de pesos por hora, para difusión en medios

Un estudio de Fundar revela que el gobierno federal ha gastado 24.8 millones de pesos por día, o un millón de pesos por hora, para difusión en medios

En 2017, una decena de grupos editoriales o periódicos fueron los que más dinero recibieron en publicidad oficial.

De acuerdo con Artículo 19, el periódico Excelsior fue el que más recursos públicos recibió este año, con 8 millones 323 mil 907 pesos. Le sigue La Jornada con poco más de 2 millones, Milenio con 1.8 millones, El Universal con 1.2 millones, Diario Reforma con casi un millón de pesos y El Financiero con 868 mil 157 pesos.

Estas empresas acaparan el 88 por ciento del gasto en publicidad gubernamental en medios impresos. La Crónica, El Economista, TV Notas y Capital News se llevan el restante 12 por ciento.

Un estudio de Fundar revela que de 2013 a 2016, la administración de Enrique Peña Nieto gastó 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial, un 71% más de lo que le aprobó el Congreso.

Esa cifra representa un gasto de 24.8 millones de pesos por día, o un millón de pesos por hora, para difusión en medios.

En el periodo señalado, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 21 mil 99 millones de pesos para publicidad oficial, pero el gobierno de Peña Nieto rebasó esa cifra por un monto de 15 mil 161 millones de pesos.

De acuerdo con Fundar, si el gasto en publicidad oficial no cambia, se estima que al final del sexenio la administración de Peña Nieto haya gastado para ese fin 60 mil millones de pesos.

Son Promotur, IMSS, SEP, Pronósticos Deportivos y Sedesol las dependencias que más han gastado en el periodo. En conjunto, esas cinco dependencias se gastaron una tercera parte de la bolsa publicitaria.

El lunes pasado, el diario The New York Times publicó el reportaje "Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación", el cual maneja los mismos datos de Fundar. El Universal, La Jornada y Milenio respondieron que los datos son inexactos, que la información no tiene fuentes y que no se les dio derecho de réplica.

El gasto

La televisión la que concentra el mayor gasto publicitario del gobierno. En 2013, el 35.5% del gasto se fue a la televisión; para 2016, el porcentaje aumentó a 37.8%.

En radio la tendencia fue a la inversa: el porcentaje pasó de 20.7% en el arranque de la administración, a 16.3% en el cuarto año de gobierno.

La prensa escrita fue otro de los sectores que tuvo crecimiento, al pasar de 16.5% a 17.1% en el periodo.

La inversión publicitaria en internet fue de 5.7% en 2013, y cerró en 5.9% en 2016.

El informe también señala que el gobierno federal gastó dos de cada cinco pesos en solo seis proveedores, en los cuatro años analizados:

Grupo Televisa (17.07%), TV Azteca (9.87%), Estudios Churubusco (3.34%), la agencia de publicidad Starcom Worlwide (3.15%), El Universal (2.69%), y Grupo Radio Fórmula (2.69).

En el caso del diario Excélsior, al inicio de la administración ni siquiera estaba en la lista de las diez empresas más beneficiadas, y en 2016 se ubicó en tercer lugar, en cuanto a los medios a los que se les destinó más dinero para publicidad del gobierno, solo por debajo de Televisa y TV Azteca, y por encima de Grupo Formula, El Universal y la OEM.

Regulación

El 15 de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución que regula la publicidad gubernamental.

Lo anterior, dice la sentencia, debe ocurrir antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones del último año de funciones de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de 2018.

Esta sentencia deriva de un amparo que promovió la organización no gubernamental Artículo 19, constituida el 13 de febrero de 2008 y dedicada a la promoción de los derechos a la libertad de expresión.

Dicha organización se amparó contra la omisión del Congreso de reglamentar la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 relacionada con la transparencia en la publicidad gubernamental.

La reglamentación establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno en materia de gasto en comunicación social.

También debe garantizar que esos gastos se sujeten a criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

