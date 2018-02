TRAS PROBLEMAS DE NARCOTRÁFICO

Carece UNAM de diagnóstico sobre consumo de drogas

Aunque podría decirse que hay un problema de adicciones entre la comunidad, es un fenómeno que no ha sido estudiado y no existe un diagnóstico

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 27/02/2018 09:00 a.m.

Ciudad Universitaria (Especial)

Para que haya venta de drogas en Ciudad Universitaria, se requiere que exista demanda. Eso quiere decir que hay un problema de adicciones entre la comunidad, fenómeno que no ha sido estudiado. No existe un diagnóstico.

El jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, Jesús Reza Casahonda, indicó a La Silla Rota que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) carece de datos confiables sobre el consumo de drogas por parte de su comunidad estudiantil.



"Fundamentalmente no hay registro claro porque ya cuesta trabajo que los investigadores estén ahí en campo porque hay temor. Ha costado algo de trabajo. La otra limitante es que mientras no se reconozca seriamente el problema no hay medidas para que se puedan hacer intervenciones. Se calla, no se denuncia, entonces no se conoce el problema del consumo y el problema de venta", explicó a La Silla Rota.

Consideró que el tema de prohibicionismo ocasiona que los jóvenes no hablen de su consumo por temor a que los expulsen, a que sean discriminados o incluso sean amenazados.

Lo que sí se sabe es que la mariguana continúa como la droga de mayor consumo, aunque las sustancias sintéticas cada vez son más usadas por los jóvenes universitarios.

"Las sustancias químicas comienzan a tener auge por su costo", añadió.

Recordó que desde que él era estudiante a inicios de los años setenta se hablaba de que en la zona de las Islas se vendía droga, pero el tema se manejaba de manera discreta y no era sinónimo de peligro de violencia.

Ahora ya se habla de otras zonas y de más territorios en disputa. Advirtió que esa es la mayor preocupación, la distribución, más que el consumo.

También compartió que como en la ciudad, la inseguridad ha aumentado en Ciudad Universitaria y muchos estudiantes han sido asaltados, mediante la técnica de distraerlos para robarles sus mochilas que se han vuelto valiosas, ya que muchos de ellos cargan ahí sus dispositivos móviles.

Piden reconocer crimen organizado

Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró que lo que ocurre en Ciudad Universitaria es un reflejo de la ciudad y es un problema que debe atenderse. Para hacerlo, dijo, es preciso reconocer que hay delincuencia organizada en la capital.

"Sabemos que los narcomenudistas no se mandan solos, necesitan de protección y autorización de otros delincuentes. Sería ingenuo creer que lo que sucede en todo el país no sucede en la Ciudad de México", expresó.

Cuestionado sobre por qué no se acepta el problema como tal, dijo que tanto autoridades capitalinas como federales no lo hacen por lo que representa la capital.

"Hay una parte política que no se quiere admitir, no solo por parte de las autoridades locales sino también las federales. Finalmente la ciudad de México es un centro turístico, es un centro financiero y cultural y admitir la presencia de la delincuencia organizada significaría reconocer que la debilidad del Estado en la ciudad es más relevante para la vida pública mexicana, por eso hay un cierto control de la información e incentivos que llevan finalmente a que no se llegue a admitir la dimensión del tamaño del problema", concluyó.

