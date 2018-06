Le ofrecen dinero a "El Diablito" por tuitear a favor de un partido

REDACCIÓN 02/06/2018 12:05 p.m.

Mauricio Barrientos, mejor conocido como "El Diablito", aseguró en sus redes sociales que un partido político le ofreció dinero para tuitear a favor de un candidato.

"Hoy me ofrecieron un varote por unos tweets partidarios de los que regalan tortas de queso de puerco"

Sin detallar el partido político que le hizo la oferta, el conductor aseguró que jamás venderá su dignidad.

"El Diablito" no es un personaje alejado de la política, hace un año, durante las elecciones a gobernador en el Estado de México, participó en un video junto con otros actores y conductores donde llamaba a no votar por el PRI.

Jajaja aaawww hoy me ofrecieron un varote (varote) por unos tweets partidarios de los que regalan tortas de queso de puerco ?? obvio dije que no! Jamás venderé mi dignidad A NADIE! Dinero? Me lo gano con trabajo! No con 4 tweets!