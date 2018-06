Fotos

Felicidades a estos papacitos del mundo del espectáculo por el día del padre

Este domingo se festeja el día del padre, aquí una recopilación de los papás más sexys del mundo del espectáculo

REDACCIÓN 15/06/2018 07:25 p.m.

No olvides felicitar a estos papacitos del mundo del espectáculo en este día del padre (FOTO TOMADA DE WEB)

El tercer domingo de Junio se celebra el Día del Padre y no podemos olvidar felicitar a los papás más sexys del mundo del espectáculo que, si bien nos conquistaron con su belleza, ver su lado tierno te robará el corazón.

De acuerdo con What a perfect way to wake up!!!! So much #pride ! Hab, vi saknar dig. Happy Pride everyone!!! #Pride2017?? #gaypride #gaylove #gaylatino #?????? #loveislove Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 25 Jun, 2017 a las 12:29 PDT , estos son los papás más guapos del espectáculo.

Chris Hemsworth

No hay papá más guapo y fuerte que Chris Hemsworth, ¿o no? Su cuerpo es impresionante, su cabellera dorada es perfecta y tiene un rostro que nos deja sin aliento.

David Bekcham

El futbolista y modelo británico es considerado todo un ícono sexual, y es que además de su buen sentido de la moda tiene un físico que derrite. Su cuerpo es firme y no tan musculoso, tiene un abdomen de acero y su rostro es perfecto. ¿Quién no desearía a David como el papá de sus hijos?

Channing Tatum

En la pantalla puede ser un gigoló o un bailarín nudista (sí, nos referimos a su participación en "Magic Mike") pero en la vida real es una papá amoroso y comprometido. Ternura y sex appeal es la mejor combinación que un hombre puede tener, ¿no?

Orlando Bloom

Uno de los papás más lindos es Orlando Bloom, ex pareja de la modelo Miranda Kerr. Orlando no es el típico actor musculoso, pero tiene un "un no sé que" que nos enamora rápidamente. Su estilo desaliñado, su amor por el medio ambiente y su participación en películas como el "Señor de los anillos" lo convierten el el papá perfecto.

very important lunch date ?????????? Una publicación compartida de Orlando Bloom (@orlandobloom) el 23 Feb, 2018 a las 9:26 PST

Chris Pratt

Él es talentoso, grande, fuerte, muy guapo y sin duda en gran padre. El actor que conquistó a Ana Faris se ha convertido en todo un experto en las artes de la paternidad.

Will Smith

En los 90's fue el "Príncipe del Rap" y hoy es el rey de su casa. Este divertido y atractivo actor siempre es considerado entre los hombres más atractivos del mundo, y hoy lo elegimos entre los papás más guapos.

Neil Patrick Harris

El actor que conquistó durante nueve años con su personaje de Barney Stinson en la serie de comedia "How I Met Your Mother" desde entonces ganó popularidad como galán y hasta el día de hoy es considerado uno de los actores más guapos del espectáculo. su gran sonrisa sus ojos azules y su increíble estilo lo han convertido en todo un "papasito".

Tom Brady

Tom es uno de los jugadores de fútbol americano más populares talentosos, pero también uno de los más guapos, por esa razón conquistó a la modelo brasileña Gisele Bündchen. En varias fotos hemos visto a Brady compartiendo divertidos momentos con su familia, lo que nos hace creer que además de guapo es un increíble papá.

Julián Gil

Este argentino sí que roba suspiros debido a que luce divino y de gran porte, tanto así que conquistó el amor de una de las mujeres más hermosas del espectáculo como lo es Marjorie De Sousa, y aunque todo terminó en pleitazo, esa es otra historia. El actor es el feliz padre de Nicolle, Julián y Matías Gil de quienes se ve es un orgulloso padre.

Willliam Levy

Cuando comenzó su Carrera se le comparó con el actor estadounidense Brad Pitt, debido a que ambos son rubios y con una cara angelical, pero al final el cubano logró hacerse de un nombre en el mundo del espectáculo donde en un reality show conoció a la modelo Elizabeth Gutiérrez con la que tiene dos hijos: Kailey y Christopher.

#besttimes #bestmoments @kaileylevy19 @christopherlevy Una publicación compartida de William Levy (@willevy) el 30 Oct, 2017 a las 1:28 PDT

Mauricio Ochmann

El famoso "Chema" de El Señor de los Cielos, nos roba el corazón en cada episodio de esta serie, pues aunque ya tiene sus añitos y es padre de la pequeña Lorenza, aún luce guapo y encantador. Cabe mencionar que actor ahora se encuentra esperando a su segundo hijo con Aislinn, la guapa hija de Eugenio Derbez.

Cristiano Ronaldo

Está de sobra mencionar por qué el delantero del Real Madrid se ha convertido en el favorito de muchas mujeres, ya que además de ser un atleta destacado también es modelo y nos roba más de un suspiro cuando lo vemos cómo cuida a sus pequeños: Cristiano, Eva María y Mateo. Sin duda, ¡un partidazo!

Sebastian Rulli

El argentino nacionalizado mexicano, llama la atención de jovencitas y maduritas debido a su perfil griego y cuerpo súper ejercitado aunque para desgracia de muchas, la suertuda es Angelique Boyer, su reciente pareja. En la actualidad el actor participa en la telenovela Papá a toda madre, pero en la vida real es el feliz padre del pequeño Santiago, hijo que procreó con la conductora Cecilia Galliano.

Alfonso Herrera

¿Quién no recuerda al galán de Clase 406? Sí, el novio de Mia Colucci ya no es ningún adolescente y se ha convertido en un destacado actor y ahora padre de Daniel a quien procura darle todo el tiempo que puede pues debido a sus diversos proyectos televisivos le queda poco tiempo para disfrutar a su bebé.

Alguien me acompañó al trabajo! Una publicación compartida de Alfonso Herrera (@ponchohd) el 16 Mar, 2018 a las 12:05 PDT

Horacio Pancheri

Otro argentino que nos llena de ternura cada que sube una foto en sus redes sociales con su hijo Benicio, es Horacio, quien no pierde ocasión para demostrarnos el gran cariño que le tiene a su pequeño con el que pasa la mayor parte de su tiempo, lo que además de hacer lucir guapísimo al actor, también lo convierte en encantador.

Con el más bello Una publicación compartida de Horacio Pancheri (@horaciopancheri) el 24 May, 2018 a las 4:24 PDT

Aarón Díaz

Después de separarse de Kate del Castillo, el actor volvió a encontrar el amor con la argentina Lola Ponce con la que tiene dos hijos: Erin y Regina, a quienes presume en sus redes sociales y podemos deducir que además de ser guapísimo el actor también sabe ser un excelente padre.

Brad Pitt

Nuestros respetos para Brad, pues además de ser un excelente actor, se da tiempo para lucir bien y no descuidar a los seis hijos que tuvo con Angelina Jolie. Sin duda, Shiloh, Madoxx, Vivienne, Zahara, Pax Thien y Knox Leon, deben sentirse de lo más afortunados de tener un padre súper guapo y talentoso.

Ricky Martin

El que no podía faltar en esta lista es este cantante que nos fascina a todas las mujeres debido a su talento, carisma y obvia galanura. Luego de salir del clóset y declararse abiertamente homosexual, este intérprete quiso convertirse en padre y así lo hizo al rentar un vientre y tener a los gemelos Valentino y Matteo, quienes heredaron su lindura.

