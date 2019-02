Día de Pokémon, han pasado 23 años y la fiebre no termina, ¿cuánto de esto sabes?

REDACCIÓN 27/02/2019 06:50 a.m.

El 27 de febrero se celebra oficialmente el Día de Pokémon y no hay mejor manera de festejarlo que con el videojuego más popular del momento sobre esta gran saga, Pokémon Go, que trae bastantes promociones y regalos, pero ¿por qué es un día tan especial?

Hace 23 años el mundo conoció Pokémon con el lanzamiento de su primer videojuego para Game Boy, el Pocket Monsters Aka and Midori (Red y Pokémon Green) en Japón en 1996. Algo de lo más sencillo tipo Tetris, ¿Qué es Tetris? Para que me entiendas, los videojuegos eran a blanco y negro y más pixeleados que una foto tomada por tu mamá.

La historia Pokémon inició con solo 151 criaturas de 165 tipos que van desde Bulbasaur hasta Mew; La mochila solo podía tener 20 objetos al no estar dividida (objetos clave, movimientos curativos, etc.).

Con esa base sale el primer anime de Pokémon, la historia con la que muchos crecimos en donde Ash adopta a un rebelde Pikachu y juntos comienzan su aventura para convertirse en campeones Pokémon.





Desde su aparición y con nuevas versiones de los videojuegos, la lista de Pokémon se fue ampliando a tal grado que en la actualidad son un total de 809 criaturas de distintas especies: tipo fuego, agua, hierba, acero, siniestro, combate, fantasma, etc.

La fiebre Pokémon ha invadido el mundo a tal grado que ya no solo hay videojuegos y animes, se han sacado películas, peluches, cientos de juguetes y figuras coleccionables, ropa, han hecho ferias con temática Pokémon; autos y hasta aviones ilustrados con la "ratita amarilla".

No hay persona que no conozca a estos icónicos personajes de la infancia de muchos, no importa la edad que tengan, tu mamá seguro le llama pikachu a todos pero igual tiene nociones de Pokémon.

CELEBRA EL DÍA DE POKÉMON EN POKÉMON GO

Para festejar el 23 aniversario Pokémon como se debe, Niantic creo un gran evento para celebrar a lo grande en Pokémon Go.

Los Pokémon de la región de Kanto aparecerán con más frecuencia en estado salvaje. Volveremos a encontrarnos con los diferentes Pokémon de la primera generación hasta el 28 de Febrero.

Estos Pokémon también se encontrarán en las incursiones. De nuevo, las raids vuelven a cambiar de jefes en los niveles inferiores por un evento. En esta ocasión, los Pokémon de Kanto ocuparán las incursiones durante estos días. Eso si, tanto Latias como Palkia seguirán en las raids de nivel 5.

Pikachu y Eevee aparecerán con una corona de flores como recompensa al superar algunas tareas de investigación de campo y en estado salvaje.

Por último, dos nuevos shiny llegan a Pokémon GO, Pidgey y Ratatta. Se ha liberado la versión variocolor de estos dos Pokémon y por lo tanto, la de sus evoluciones.

El evento da comienzo hoy hasta el 28 de febrero. Lo que no cambia por el momento son las recompensas en la Sincroaventura. Conoce que se puede obtener y cuanto debes recorrer para conseguirlo.

Parece imposible, pero ¡atrápalos todos!

