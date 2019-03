Todo es risa y diversión en Twitter, por eso el 12 de marzo se celebra el Día Internacional de los Tuiteros

REDACCIÓN 12/03/2019 05:22 p.m.

Por todos esos memes, opiniones, momentos de sinceridad y comentarios random, el 12 de marzo se celebra el Día Internacional de los Tuiteros, una excusa para que los usuarios de la red social se feliciten con 280 caracteres.

De acuerdo con Sputnik, el día del tuitero comenzó en 2012, particularmente entre los usuarios de Latinoamérica. El día surge como homenaje a la primera publicación en Twitter de la historia, hecha por el creador de la red social, el desarrollador estadounidense Jack Dorsey.

Si bien los usuarios escogieron festejar el 12 de marzo, el primer tuit de Dorsey llegó a las 17.50 horas del 21 de marzo de 2006.

"Just setting up my twttr (Configurando mi twitter)", escribió el cofundador de la red social.

Twitter nació como una red social de microblogging, que permitía únicamente escribir publicaciones de hasta 140 caracteres. Con el paso de los años, sumó la posibilidad de agregar fotografías, videos y hasta transmisiones en vivo.

En 2017, la red social permitió a sus usuarios pasar de los 140 caracteres tradicionales a 280.

Según datos de 2018, la red social tiene unas 330 millones de cuentas activas en todo el mundo. Actualmente la cantante pop estadounidense Katy Perry es quien tiene la cuenta con más seguidores, superando los 107 millones.

Le siguen el cantante pop canadiense Justin Bieber y el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, con 105 millones.

En enero de 2019, un usuario japonés logró batir el récord de la publicación más replicada. Se trató del empresario Yusaku Maezawa, quien prometió sortear 92 millones de dólares en premios entre quienes retuitearan una imagen y un mensaje.

En mayo de 2017, Donald Trump sorprendió al mundo con un enigmático tuit: "Despite the constant negative press covfefe (a pesar de la constante prensa negativa covfefe)". El significado de 'covfefe' nunca fue esclarecido pero el tuit se volvió viral y la palabra utilizada miles de veces como meme.

Trump también utilizó su cuenta de Twitter para referirse al diferendo con Kim Jong-un, asegurando que su botón nuclear era "más grande y más poderoso" que el del líder norcoreano.

En América Latina, la red social también es utilizada en forma activa por varios presidentes. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro es el más activo, con más de 98.000 tuits. Le sigue Evo Morales, de Bolivia, con más de 11.000 y el argentino Mauricio Macri con 9.281 publicaciones.

Macri es quien reúne más seguidores, alcanzando casi 4,8 millones. El presidente de Brasil Jair Bolsonaro supera los 3,6 millones y Maduro le sigue de cerca con 3,6 millones.

