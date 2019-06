Retrato de la paternidad en el séptimo arte

En cine nacional, no retrata de la misma forma la paternidad, como lo hace el cine de Hollywood (FOTO ESPECIAL)

Del arquetipo al estereotipo, a lo largo de la historia del cine, la figura del padre ha sido abordada desde diferentes ópticas y matices. Existen los entrañables, ausentes, autoritarios, violentos y hasta psicóticos, esta multiplicidad de rostros cambia de continente a continente; estas historias han servido para entretejer y delinear el papel de los padres en el imaginario colectivo.

ESTOS SON LOS PADRES QUE HAN CONQUISTADO LA PANTALLA GRANDE:

LOS PAPÁS A LA MEXICANA

La presencia de Fernando Soler como el padre implacable; Joaquín Pardavé como el hombre de familia bonachón o Pedro Infante como el papá ejemplar que sufre los avatares que el destino le tiene deparado a sus hijos son solo algunos ejemplos de los actores que han encarnado en la cinematografía mexicana algunos ejemplos de ser padre.

CRUZ TREVIÑO EN LA OVEJA NEGRA - 1949

En esta película dirigida por Ismael Rodríguez tenemos a una de las figuras paternas más crueles y despóticas del cine mexicano: el autoritario, irresponsable y borracho Cruz Treviño Martínez de la Garza (Fernando Soler), quien hace sufrir hasta las lágrimas a su esposa Vivianita (Dalia Iñiguez) y a su hijo Silvano (Pedro Infante). Pero padre e hijo quedan enfrentados cuando ambos son postulados, por partidos distintos, como prefectos del pueblo y por una mujer despechada. Tiene continuación en No desearás la mujer de tu hijo.

PEPE EL TORO, EN LA TRILOGÍA CONFORMADA POR NOSOTROS LOS POBRES, USTEDES LOS RICOS Y PEPE EL TORO.

Aquí Pedro Infante es el que interpreta al personaje del papá, pero en el caso de esta trilogía de Ismael Rodríguez, uno amoroso y trabajador: Pepe el Toro. En principio él se hace cargo de la joven Chachita, a quien ha cuidado como su hija aunque es su sobrina. Pero cuando nace el hijo de este carpintero de barrio que lucha por sacar adelante a los suyos, las tragedias parecen infinitas. Inolvidable su desgarrador grito con el pequeño Torito en sus brazos después del incendio.

DON RU EN EL CALLEJÓN DE LOS MILAGROS - 1995

Adaptación de Vicente Leñero de una novela del Nobel egipcio Naguib Mahfouz. La película, dirigida por Jorge Fons, se ubica en el centro histórico de la Ciudad de México. En esta historia coral, Don Ru (Ernesto Gómez Cruz) es el dueño de una cantina que tiene conflictos con su hijo Chava (Juan Manuel Bernal), quien no quiere trabajar con él. Y este tiene que huir del país cuando golpea brutalmente a Jimmy (Esteban Soberanes), el amante de su padre.

Germán Noble en Nosotros los Nobles - 2013

En la exitosa ópera prima de Gary Alazraki, Germán Noble (Gonzalo Vega) es un padre viudo y multimillonario que, preocupado por la vida disipada que llevan sus hijos (Luis Gerardo Méndez, Karla Souza y Juan Pablo Gil), decide darles una lección de vida fingiendo su bancarrota, con la finalidad de volverlos responsables.

EL VIOLÍN, DE FRANCISCO VARGAS - 2005

Don Plutarco y su hijo Genaro viven una doble vida: son músicos campesinos y al mismo tiempo son parte de un movimiento guerrillero que planea levantarse contra el gobierno. Cuando el ejército ataca sorpresivamente su comunidad, Don Plutarco logra escapar al monte con las mujeres y los niños, pero las municiones se han quedado en el pueblo, sitiado por los militares. Don Plutarco decide llevar a cabo su propio plan para ayudar a los alzados. Cruza el cerco militar, es atrapado y su inseparable violín le es arrebatado. Para recuperar su más preciado tesoro, el viejo entabla una relación con el capitán de la tropa. Poco a poco ambos descubren que tienen algo en común: el amor por la música.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, DE EUGENIO DERBEZ – 2013

Valentín se entera de que es padre y ahora debe hacerse cargo de la pequeña Maggie. Él, intentará regresar a la pequeña con su madre, pero el camino hará que sus sentimientos hacia la niña se transformen. La cinta se ha convertido en la más vista en la historia del cine mexicano.

EL CASTILLO DE LA PUREZA, ARTURO RIPSTEIN – 1972

Convencido de que el mundo exterior es dañino para su familia, Gabriel Lima ha mantenido encerrados a su esposa e hijos durante 18 años. Los días pasan, mientras la familia vive su cautiverio fabricando un raticida en polvo que Gabriel sale a vender a las tiendas del barrio. El frágil equilibrio emocional de la familia Lima se rompe el día en que Gabriel se da cuenta de que sus hijos están despertando a la adolescencia y a su sexualidad.

NOS VEMOS PAPÁ, DE LUCÍA CARRERAS – 2011

Pilar vive sola con su padre, quien un día al regresar del trabajo lo encuentra muerto. A partir de ese momento su realidad y los recuerdos se mezclan de manera estremecedora. Enajenada por el dolor, su vida se debatirá en la encrucijada entre la realidad y el deseo.

PADRES AL ESTILO HOLLYWOOD

En la meca del cine, las figuras masculinas suelen ser más surrealista, los buenos son muy buenos casi rayando en lo heroico y los malos pueden a veces tocan los filos de lo macabro, al igual que los que te arrancan una sonrisa.

VITO CORLEONE EN EL PADRINO – 1972

Vito Corleone es un sujeto sumamente poderoso, pero que siempre tiene tiempo para los suyos, pues está convencido que “un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser un hombre de verdad”. Esta ideología le llevó a realizar toda clase de polémicas acciones, pero siempre pensando en el beneficio de su esposa y sus hijos. Quizá por ello, el destino no quiso que muriera a manos de sus adversarios, sino en la tranquilidad de su hogar y mientras jugaba con su nieto.

GUIDO OREFICE LA VIDA ES BELLA – 1997

¿Cuál es el mejor regalo que puede dar un padre? En el caso del pequeño Guisué no sólo fue la vida, sino la oportunidad de tener una infancia relativamente normal en medio de los horrores de la II Guerra Mundial. Esto porque, el judío aprovecha su ingenio para convencer a su hijo que el campo de concentración es realmente un juego donde el ganador se llevará un tanque. Un filme conmovedor y que ha provocado incontables lágrimas desde su estreno.

CHRIS GARDNER EN BUSCA DE LA FELICIDAD – 2006

Will Smith nos ha hecho reír en incontables ocasiones, hasta que En busca de la felicidad demostró que también era capaz de hacernos llorar. La cinta relata la historia verídica de Chris Gardner, un hombre sumido en una grave crisis financiera y que decide jugarlo todo en busca de una oportunidad laboral que podría cambiar su vida para siempre. Nos quedamos con su frase: “nunca dejes que nadie te diga que no eres capaz de hacer algo. Ni siquiera yo”.

DANIEL HILLARD PAPÁ POR SIEMPRE – 1994

El cine nos ha presentado toda clase de padres dispuestos a todo por sus hijos, pero ninguno tan alocado como Daniel Hillard, quien desesperado por el distanciamiento que le impone la ley, decide caracterizarse como una alocada niñera para estar cerca de sus pequeños. ¡Uno de los personajes más entrañables en la brillante carrera de Robin Williams!

MUFASA EL REY LEÓN - 2019

Una de las películas más exitosas de Walt Disney, la cual ha arrancado incontables lágrimas por su emotiva relación entre Mufasa y Simba, un poderoso rey león que aprovecha cada oportunidad para educar a su heredero sobre el ciclo de la vida. Las lecciones terminan de manera demasiado abrupta, pero ni siquiera la muerte es capaz de separarlos, ya que el padre siempre vivirá en su hijo.

BRYAN MILLS BÚSQUEDA IMPLACABLE

Es fácil pensar que Bryan Mills fue un padre ausente, pero lo cierto es que siempre estuvo pendiente de su hija. Esto fue especialmente evidente cuando la joven fue secuestrada y el individuo aprovechó su experiencia como agente de la CIA para rescatarla, no sin antes arrojarles una inolvidable advertencia: “si dejas que mi hija se vaya, aquí terminará todo […]- Pero si no lo haces te buscaré, te encontraré y te mataré”. Sin duda, uno de los padres más rudos en toda la historia del cine.

MARLIN BUSCANDO A NEMO – 2003

La muerte de su esposa le hizo sumamente temeroso de las amenazas marítimas, pero el miedo de perder a su hijo es aún mayor, lo que le lleva a emprender un peligroso viaje por los océanos para reunirse con él. Eso no es todo, ¡pues también se dio tiempo para investigar cuánto viven las tortugas! No todo es perfecto, pues a pesar de ser un pez payaso, no es el animal más gracioso de la zona.

TONY STARK / IRON MAN AVENGERS: ENDGAME - 2019

Las primeras apariciones cinematográficas de Tony Stark mostraron a un sujeto sumamente individualista, pero esta construcción fue cambiando para dar un héroe cada vez más desinteresado. El personaje alcanzó su punto máximo en Avengers: Endgame, sacrificándose por la supervivencia humana, pero sobre todo por el futuro de su hija Morgan, cuyo amor fue sellado con la emotiva frase “te quiero 3000”.

ANAKIN SKYWALKER / DARTH VADER SAGA STAR WARS

Sabemos que Anakin Skywalker es un hombre complicado y que ha tenido severos problemas familiares. Sin embargo, ni siquiera el Lado Oscuro pudo evitar que su amor paternal hacia sus hijos le llevará de vuelta al Lado Luminoso de la Fuerza. Sin duda, uno de los padres más memorables en toda la historia del cine.

