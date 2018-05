DOLOR

Voces de madres de desaparecidos este 10 de mayo

A continuación las historias de mujeres que tras la desaparición de sus hijo no podrán festejar este 10 de mayo

MIGUEL ÁNGEL CARMONA Y HÉCTOR GONZÁLEZ 10/05/2018 07:06 p.m.

Ciudad de México (La Silla Rota).- A continuación las historias de mujeres que tras la desaparición de sus hijo no podrán festejar este 10 de mayo.

"Este 10 de mayo no es festivo, es algo peor que estar de luto"

Sobre la calle Manuel Ávila Camacho, en Xalapa, no todo son mujeres que cargan regalos o atienden sus celulares por motivo de este 10 de mayo; sobre el carril de baja velocidad también marchan unas 80 madres que coinciden que este día no es festivo sino "algo peor que estar de luto".

Convocadas por tres colectivos de familiares de personas desaparecidas, las mujeres caminaron a lo largo de cinco kilómetros hasta el Monumento a La Madre, donde ofrecieron flores a los suyos, víctimas de desapariciones y desapariciones forzadas durante las últimas tres administraciones estatales.

"¿Por qué los buscamos?, porque los amamos. ¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha! Este 10 de mayo quiero un abrazo de mi hijo desaparecido", fueron algunas de las consignas que resonaron en una capital que ha sido el último paradero de hijos, sobrinas, esposos, hermanas.

En medio del estruendo que patrocina la incertidumbre, sobresalen los gritos de Teodora Contreras de Ocampo, quien con su mano izquierda sostiene un bastón y con la derecha sujeta una pancarta con los nombres de sus hijos Mario Alberto y Cirilo de Ocampo Contreras, quienes desaparecieron junto a su nuera Soledad Castillo Contreras, el 04 de mayo de 2010.

"Tantos años de lucha...En vez de que estuviéramos comiendo, rodeados de nuestros hijos, hoy los estamos buscando. Ya no puedo. Sea como sea los queremos de regreso", se lamenta Teodora, quien porta una camiseta blanca con letras rojas, con la frase ¿Dónde están?".

De acuerdo con su relato, sus familiares fueron secuestrados en Xalapa, pero no hubo arreglo con los victimarios y hoy cumple ocho años sin saber de ellos. "Todo me quitaron; me pedían 5 millones y hasta la casa me quitaron. ¿De dónde se los daba si nosotros éramos pobres?, se lamenta entre llantos.

Como Teodora, otras mujeres se abrazan solidarias, conversan con las fotografías de sus hijos y cuelgan tres siluetas de personas dibujadas en cartulina sobre el monumento a la Madre.

"Para nosotras este 10 de mayo no es festivo, sino algo peor que estar de luto", grita Yolanda Espíritu Mora, quien desde el 14 de octubre de 2011 busca a sus hijas Ivonne e Iriana Yset Amador Espíritu, quienes desaparecieron en Xalapa junto a José Barrera Fernández y Luis Alberto Torres Castillo.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación 1196/2011/ra/xal/11, Ivonne e Iriana, de oficio custodias, fueron privadas de su libertad junto a otros dos compañeros y una mujer de identidad desconocida en un bar de Xalapa, por presuntos integrantes del cartel de Los Zetas.

La mujer de 66 años de edad, lamenta la falta de apoyo de parte del Gobierno Estatal. "El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se reunió con nosotros cuando andaba en campaña y prometió que iba a dar con nuestros desaparecidos y que traería paz a Veracruz. Le pido al señor que ponga atención a nuestro dolor y que se ponga en nuestros zapatos", reclama Yolanda.

En el recinto a La Madre, Sara González Rodríguez, también da entrevista a la prensa y explica que esta marcha "es para hacer un llamado a la población y que sepan que esto le puede pasar a cualquiera". Pero a su vez, asegura que el problema que se avivó en el gobierno de Javier Duarte, prevalece en la administración de Yunes Linares.

"No nos basta el trabajo de la Fiscalía de caza duartistas (excolaboradores de Javier Duarte) esto Yunes lo pide ahora porque está haciendo política, porque quiere dejar a su hijo. Pero eso no nos beneficia porque los delincuentes no dicen dónde dejaron a nuestros hijos; y se olvidan de las búsquedas y las identificaciones", critica.

Otra mujer que acudió a la marcha fue Nancy Bolaños Rodríguez, quien busca a su hermano Santiago Damián, privado de su libertad por un comando armado el 08 de octubre de 2013, en Xalapa.

La integrante del colectivo Por La Paz Xalapa, explica a su pequeño hijo que el motivo de que la foto de su hermano sea exhibida sobre la avenida es para "Recordarle que, aunque no esté con nosotros, él sigue presente en nuestra familia, y que vamos a buscarlos hasta encontrarlo".

Bolaños Rodríguez, lamenta el rezago en las investigaciones, y asegura que los únicos indicios son, en su mayoría, aportados por las familias. "A las autoridades que no se les olvide que no estamos buscando un muñeco, estamos buscando vidas. Y si no están con vida al menos encontrarlos", recrimina.

Marchas por desaparecidos se replicaron a lo largo de Veracruz

Al igual que en Xalapa, colectivos de familiares de desaparecidos replicaron las marchas este 10 de mayo en municipios que a su vez representan a las regiones más lastimadas por la inseguridad en la entidad.

En Veracruz, las integrantes del Colectivo Solecito encabezaron una marcha en el puerto de Veracruz, que partió del Tranvía del Recuerdo en punto de las 5 pm.

Fue hace dos años, en 2016, cuando un 10 de mayo, las madres de desaparecidos recibieron un anónimo que incluía el mapa de un predio en donde les sugerían buscar a sus hijos e hijas: Colinas de Santa Fe, la fosa clandestina más grande de América Latina.

En Orizaba, en la zona centro, el Colectivo Familias de desaparecidos Orizaba-Córdoba partió en marcha desde la iglesia de Santa Gertrudis en punto de las 3 pm. Posteriormente participaron en una exposición fotográfica en recuerdo de sus familiares.

En Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, el colectivo de Madres en Búsqueda "Belén González", la convocatoria fue este jueves, a las 9:30 am desde la calle Zaragoza y Bravo, a la altura del Hospital Civil. Las víctimas indirectas ofrecieron plegarias en favor de los suyos.

"No queremos pasar otro 10 de mayo sin nuestros hijos"

Hace cuatro años Mireya Hernández Montiel, de 18 años de edad, salió de su casa acompañada por un vecino.

Ese sábado Mireya no regresó a su hogar y desde entonces su madre, Tranquilina Hernández Lagunas, la busca "hasta debajo de las piedras".

"Busco a mi hija Mireya Montiel Hernández, que desapareció el 13 de septiembre del 2014. He perdido mi empleo, así que me dedico a hacer manualidades de periódico. Mi hija desapareció un sábado a mediodía.

"Ya van a ser cuatro años, no tengo ninguna respuesta. Ella salió con una persona, esa perdona sigue ahí, es mi vecino, pero de mi hija no sé nada, entonces no puedo decir nombres, pero yo sé quién me puede dar la respuesta dónde está mi niña", dijo tras participar en una marcha de madres que buscan a sus hijas desaparecidas o exigen justicia para sus hijos asesinados.

Aunque Tranquilina ha aportado a la Fiscalía elementos que ayudan a esclarecer el caso, cuatro años después de la desaparición no hay avance en la investigación y eso, además del hecho de estar sin su hija, es lo que más le duele como víctima.

"Tengo que vivir , mi otra hija y yo, con miedo porque los tengo alrededor mío y las autoridades simplemente no hacen nada, simplemente dicen que hacen, uno les da las herramientas para la búsqueda, uno se dedica a buscar a sus hijos, y les lleva, les lleva probables (responsables), pero ellos simplemente dicen ´ya lo hicimos y no encontramos nada´ o ´ya llevamos un oficio y estamos en espera de la respuesta´ y así nos traen día tras día y nos dan citas hasta el mes con la misma respuesta.

"Ya son cuatro años y yo no puedo creer que a mi hija se la haya tragado la tierra, no lo puedo creer, yo creo que si hubiera sido un hijo de alguien que tiene dinero, ya lo hubieran encontrado a los días, no a los años, ni a los meses, a los días o a las horas, esa persona ya estuviera con su familia, pero lamentablemente nosotros no tenemos recursos y confiamos aún en ellos, que ellos son la autoridad, queremos creer, queremos que nos regresen a nuestra familia y se pongan en nuestros zapatos, no queremos pasar otro 10 de mayo sin nuestros hijos", expresó la mujer.

La desaparición de un ser querido termina con cualquier intención de celebrar fechas importantes, pues no solo el 10 de mayo las madres de desaparecidos o asesinados no encuentran motivo para festejar.

"Esto no debería de existir, no debería estar, todas las familias merecemos tener paz, merecemos estar con nuestra familia y festejar este gran día que Dios nos dio la gran dicha de ser mamás, porque no es cualquier cosa, es un milagro que Dios nos hace.

"Ni 10 de mayo, ni diciembre (celebramos), la familia se reúne, se junta con todos sus integrantes, con los sobrinos, pero a mí me falta mi niña, me falta Mireya, y hasta que no la encuentre, no voy a descansar hasta encontrarla y tenerla conmigo, ya que ellos no lo hacen, es mi tarea de madre buscarla para siempre", dijo Tranquilina.

Desde la Plaza de Armas de Cuernavaca la mujer que desde hace cuatro años busca incansablemente a su hija le envió un mensaje que espera escuche en donde quiera que esté.

"Mireya, te amo con todo mi corazón, quiero que estés conmigo siempre, te quiero abrazar, te quiero besar, quiero que sepas que te amo y te voy a buscar hasta debajo de las piedras, hasta encontrarte, no voy a descansar hasta tenerte entre mis brazos, te amo y te mando muchos, muchos besos donde quiera que estés y que Dios te bendiga y te proteja siempre".

