“No es fácil ser viejo cuando te dan la espalda”

Las historias de los adultos mayores son poco alentadoras para los millennials, quienes dentro de unos años tomarán su lugar

SHARENII GUZMÁN 14/06/2018 09:44 p.m.

Cuando la juventud se acaba, la vida se vuelve complicada. (Sharenii Guzmán / La Silla Rota).

Jorge Vázquez Castellanos tiene 66 años y duerme en un albergue de la delegación Iztacalco. Luego del sismo del 19 de septiembre de 2017 se quedó sin hogar. Su edificio se dañó. Durante su juventud y adultez temprana trabajó en el área de la mecánica automotriz.

No cuenta con una pensión y por su edad no le ha sido fácil encontrar trabajo, lo rechazan y le dicen que “ya no es útil”. Cuenta que en el albergue tiene que cuidarse, porque luego hay quienes “se quieren pasar de listos”. De día anda en la calle buscando algún trabajo o dinero para comer.

“Tengo unos amigos que luego me ofrecen trabajo repartiendo periódicos gratuitos. Desde 6 de la mañana hasta las 11 del día, pero cuando no hay pues le tengo que buscar. El problema es que pagan bien poco”.

Dice que hasta el momento no ha vivido alguna agresión física, pero ya una vez lo asaltaron y le quitaron las pocas pertenencias que cargaba.

Un día casi lo atropellan. Cruzaba la calle cuando un auto se pasó el alto y alcanzó a aventarse. Se lastimó y pasó varias semanas sin salir de su casa para recuperarse.

A pesar de la situación, su sonrisa no se ha borrado. Lanza una que otra broma sobre su edad y comenta que una buena actitud ante la vida ayuda a que no sea tan pesada. Mucho tiempo habitó en la colonia Gertrudis Sánchez. Dice que se formó en el barrio, le dio carácter para enfrentar la calle.

Actualmente está soltero. Tuvo una pareja con la que vivió muchos años, pero hace poco se separaron. No tuvo hijos y se distanció de sus hermanos. No sabe nada de ellos. Lo único que le queda, comenta, son los amigos y la calle.

--Me pagan menos que a los jóvenes por el mismo trabajo

David Ramírez tiene 70 años y trabaja de velador en una empresa por la estación Colegio Militar del Metro. “No hay de otra tenemos que seguir trabajando, porque todo está muy caro y no hay opciones para nosotros los viejos”.

Comenta que hace cinco años perdió su casa. Vivía en Ecatepec. Unos familiares se la quitaron. Tuvieron un pleito legal por cuestiones de herencia y “lo echaron a la calle”, a él y a su esposa. Ambos se fueron a rentar unos cuartos. De sus hijos no sabe nada desde hace tiempo que la pareja mayor emigró de Hidalgo.

En relación a la discriminación que vive en la ciudad menciona que sí ha notado que debido a su edad recibe un trato desigual. En el trabajo le pagan menos que a otros hombres más jóvenes por el mismo trabajo; en el transporte no le ceden el lugar fácilmente y cuando hace algún trámite los burócratas no son empáticos y le hacen dar muchas vueltas.

“No es fácil ser viejo cuando la sociedad y familia te dan la espalda. A nosotros ya nos cuesta mucho más esfuerzo todo y más, cuando no tenemos dinero, lo bueno es que luego hay gente que nos ayuda”.

--Las cifras sobre violencia contra adultos mayores



Con motivo del Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Ana Gamble, coordinadora de Gerontología del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la CDMX, señaló que de acuerdo con una encuesta de 2016 realizada por esta dependencia, 18.4 por ciento de las personas mayores en la Ciudad de México ha sido víctima de algún tipo de violencia.

De ese total 22.7 por ciento sufrió agresiones físicas; 52 por ciento violencia psicológica, 11.9 económica y/o patrimonial, 6.9 padeció algún tipo de negligencia y violencia sexual el 1.5 por ciento.

La especialista señaló que hasta en la vejez hay violencia hacia las mujeres por su condición de género. También se ha observado que abusan de los hombres, que en su mayoría fueron los fuertes, los proveedores, incluso los violentadores. Después de los 70 años empiezan a perder su rol dentro de la familia y en muchos casos hay maltrato contra ellos.

“El problema es que existe la idea de que con la edad caducan los derechos y tiene mucho que ver con el tema de la discriminación que viven las personas mayores, que muchas veces está asociada con atributos negativos a consecuencia de estereotipos cuyos sinónimos tienen que ver con enfermedad, improductividad ineficiencia, perdida de capacidad. Esto los expone a un conjunto de restricciones y carencias que de manera frecuente se traducen en exclusión y maltrato”.

De las otras formas de violencia que se enfrentan los adultos mayores en la Ciudad de México es al despojo y abandono de persona, delitos que se sancionan con cárcel.

La violencia más frecuente que se da es la familiar y es la que a veces está oculta o es poco visible. Como es el ámbito privado, muchas situaciones se disfrazan.



En el caso de las personas mayores que viven en la calle, indica, están mas deterioradas y se enfrentan a discriminación, violencia física, maltrato en el transporte, “todo el mundo los corre de dónde están. Además, tienen una probabilidad de morir muy alta, porque están en condiciones climáticas, de mal nutrición, y tienen menos reservas que los jóvenes”.

