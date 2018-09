Sin recursos la UAEM para pagos a maestros

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 18/09/2018 03:13 p.m.

Cuernavaca, Morelos.- Este miércoles 19 de septiembre deberá ser pagada la segunda catorcena de septiembre a los más de 6 mil trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sin embargo la institución educativa no cuenta con los recursos para hacerlo.

Carlos Sotelo Cuevas, dirigente del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) dijo que el Rector Gustavo Urquiza Beltrán, mantiene las gestiones con la Secretaría de Educación Pública con el fin de que se apoye a la Máxima Casa de Estudios.

¿Por qué la Universidad de Morelos entró en paro de labores?

"El día de mañana ya llega la siguiente catorcena y hasta este momento no tenemos, estamos con la incertidumbre del no pago. Hasta el día de ayer a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, platiqué con el señor Rector, el doctor Gustavo Urquiza, y me comentaba que está al pendiente de la SEP, del doctor Tuirán, para ver esta situación y a ver si va a haber el acompañamiento para otro apoyo urgente.

"Esperemos que en estos momentos se pueda dar esa gestión y mañana podamos cobrar con toda la confianza. Todavía no hay ningún comunicado, hasta el momento no hay recurso para pagar el día de mañana la catorcena", dijo el líder sindical.

La UAEM enfrenta desde hace varios años un déficit financiero producto del crecimiento exponencial de su matrícula, la ampliación de su infraestructura y por el pago de prestaciones a sus trabajadores no reconocidas en el presupuesto estatal.

Para hacer frente a sus compromisos financieros de 2018, requiere de al menos 600 millones de pesos, aunque el déficit histórico es de más de 1 mil 600 millones.

LEA TAMBIEN Se desata violencia contra policías de Morelos Anoche la directora de la policía de Huitzilac y a un elemento que la resguardaba fueron emboscados por hombres armados

LEA TAMBIEN Renuncia Alberto Capella a comisión de Seguridad de Morelos "Le devolvimos a las familias de clase media la tranquilidad de no verse inmersos en tu tema de secuestro", aseguró Capella

bl