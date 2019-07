Amor de telenovela, así fue el triángulo amoroso entre Juan Collado Leticia Calderón y Yadhira Carrillo

Hoy por la tarde se dio a conocer la detención del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, mejor conocido como Juan Collado, por presunta delincuencia organizada. No es la primera vez que el jurista ocupa los titulares de medios, en el pasado, el actual esposo de la actriz Yadhira Carrillo, se vio envuelto en un triángulo amoroso digno de telenovela, en el que su ex esposa, la también actriz Leticia Calderón fue considerada por la prensa rosa y el público como víctima.

LETICIA CALDERÓN Y JUAN COLLADO

Eras los noventa cuando inició la historia de amor entre Collado y Leticia Calderón, el abogado no pudo resistirse ante la belleza y el talento de la actriz, quien en aquel momento era la máxima protagonista de los melodramas de Televisa como: "Yo compro esa mujer", "Valeria y Maximiliano", "Esmeralda", y "Laberintos de pasión".

Calderón y Juan sostuvieron una relación que duró más de 8 años, fruto de esta unión concibieron a dos pequeños, a los cuales nombraron Luciano y Carlos, la pareja era considerada como una de las más sólidas del mundo del espectáculo.

Dedicada a sus dos hijos, en especial a Luciano, quien nació con Síndrome de Down, Leticia estuvo retirada más de 8 años de las telenovelas, únicamente realizó algunas apariciones especiales en "Amor real" en donde tuvo un papel que dio mucho de qué hablar y en el remake de "Valeria y Maximiliano", titulado "Heridas de amor".

EL FINAL DEL AMOR

En el 2007, la actriz se sometió a una operación de rodilla, hecho que marcó el fin de su relación con Juan Collado, quien se dice aprovechó la convalecencia de su esposa para sacar todas las cosas de su casa y separarse de ella. La separación de su esposo se convirtió en un golpe muy duro para Leticia Calderón, pero lo peor estaba por venir, pues se enteró que su ex marido iniciaba una relación con la también actriz Yadhira Carrillo.

LA PRESUNTA INFIDELIDAD

A tan sólo unos meses de su relación sentimental, Yadhira y Juan se comprometieron en matrimonio, lo que enfureció a los fanáticos de Leticia, llenando de insultos a la protagonista de "Barrera de amor".

LA POLÉMICA

Las cosas subieron de tono cuando Leticia fue captada besando a Juan, desatando decenas de comentarios por parte de la prensa, la cual aseguraba que el romance entre ambos había renacido y había dejado a Yadhira Carrillo.

"Las fotos no son truqueadas, son verdaderas, no estamos haciendo nada malo. Estoy viviendo en el hotel porque estoy remodelando mi casa y él me invitó a comer el jueves; entonces comimos, tomamos, nos besamos nuestras bocas pero fue circunstancial", dijo Calderón en aquel momento.

¬†Yadhira aseguró que esas imágenes estaban alteradas y que su futuro esposo jamás había besado a su ex mujer, dejando en duda la fidelidad de su prometido, aunque a pesar de esto contrajeron nupcias.

LA SUNTUOSA BODA DE YADHIRA CARRILLO Y JUAN COLLADO

La actriz Yadhira Carrillo tuvo que soportar los ataques de la prensa y del público, y el 31 de marzo del año 2012, después de 4 años de relación sentimental, la pareja se casó por las leyes mexicanas.

Su boda fue la más comentada de todas, pues el lujo y la fastuosidad no se hicieron esperar, teniendo como invitados a importantes personalidades de la política y del mundo del espectáculo como Jacqueline Bracamontes, Chantal Andere, Ana de la Reguera, Jacqueline Andere, Silvia Pinal, Juan Osorio, Omar Chaparro, Ludwika Paleta, Emiliano Salinas, Diego Fernández de Ceballos, Raúl Salinas entre otros.

GUERRA DE DECLARACIONES

Después de esta sonada unión Leticia comenzó una guerra de declaraciones contra su ex pareja, pues aseguraba que se había desentendido de sus hijos por vivir una luna de miel con Carrillo.

La pareja no hizo caso a las declaraciones de Leticia y se dedicó a vivir su amor al máximo, pero fue a los pocos meses de iniciar su matrimonio que se rumoró que Collado le era infiel a Carrillo, por lo que las reacciones de ambas partes no se hicieron esperar.

Leticia sólo se limitó a decir ante el micrófono de 'Ventaneando': "Cada quien tiene lo que se merece", haciendo referencia a que eso se había ganado Yadhira por quitarle a su pareja.

De inmediato Yadhira contestó a estos ataques y aseguró que la mujer con quien habían visto a Juan era su propia hija, quien en ese entonces era una adolescente, por lo que no continuó con esta pelea.

TIEMPOS DE CALMA

Con el paso del tiempo Leticia aprendió a vivir con la ausencia de su pareja y se dedicó al cien por ciento a sus hijos, confesando que se sentía una mujer libre y con derecho a hacer lo que ella quisiera, siendo sus hijos su mayor motor para seguir adelante, y consolidándose en los melodramas como una primera actriz.

Por su parte, Yadhira Carrillo se ha dedicado al negocio de organización de eventos infantiles y hace un par de años aseguró que ella y Leticia Calderón eran grandes amigas, aunque esto no es lo mismo que piensa la protagonista de "Esmeralda", pues para ella una amistad se cosecha y entre ellas dos nunca ha habido una relación.

Yadhira Carrillo rompió el silencio sobre la relación que tiene con los hijos de Leticia Calderón, y en el programa de televisión "De primera mano" confesó su sentir por los descendientes de su esposo, el abogado mexicano Juan Collado.

"Yo los quiero como míos. Han llenado ese espacio padrísimo que siempre soñé de un hijo porque yo he tenido la parte muy bonita de los hijos que me hacen reír, nos acompañan, nos aman, nos abrazan, nos besan, nos respetan y entonces no necesito más que eso", comentó Carrillo.

Yadhira nunca tuvo la necesidad de tener hijos propios, pero dice que Luciano y Carlo llenaron ese vacío maternal que tenía, por lo que su sueño de ser madre quedó realizado gracias a ellos.

"Los dos son encantadores. Me parece que han crecido muy felices al lado de su mami, son guapos, son educados, tienen muchas cualidades".

Con respecto a Leticia Calderón, aseguró que ella será bienvenida a su casa las veces que sean necesarias, pues la considera una gran mujer y excelente ejemplo para sus hijos: "Yo siempre he dicho solamente que mi casa es su casa para siempre, mi corazón es suyo también, el día que quieran estar aquí, venir, ella también, siempre será su casa".

EL REENCUENTRO ENTRE JUAN COLLADO LETICIA CALDERÓN Y YADHIRA CARRILLO

Hace un par de meses se celebró la boda de Mar Collado, hija mayor de Juan collado, en la cual se dio el reencuentro entre Yadhira Carrillo y Leticia Calderón.

Aunque al parecer no convivieron durante la fiesta llevada a cabo en la Hacienda Jalapa, en el Estado de México, Leticia contó a Televisa Espectáculos: "No particularmente porque había mil 100 invitados, pero (sí) con mis cuñadas, con toda la gente que conocemos, con amigos en común...".

Aunque al parecer no cruzó palabra con la esposa de su ex, Calderón dijo estar muy agradecida por el trato que recibieron ella y los dos hijos que tuvo con Juan, Luciano y Carlos.

"Que la familia haya insistido en que fuéramos tanto mis hijos como yo me halagó mucho porque claro, somos familia. Ellos estaban abrumados con tanta gente, tantos besos, todo mundo chuleándolos y todos muy amorosos".

nl