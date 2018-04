Críticas y burlas

Destrozan en redes a Thalía por mostrar su lencería con unicornios

Thalía presumió sus nuevos modelos de lencería en redes, y lejos de ser elogiada, recibió un sin número de burlas

REDACCIÓN 24/04/2018 01:43 p.m.

Los usuarios de redes sociales destrozaron a Thalía por mostrar su lencería con unicornios, les pareció de mal gusto e infantil (FOTO TOMADA DE WEB)

Thalía publicó una serie de fotografías para promover sus nuevos diseños de lencería, sin embargo, fue destrozada en redes sociales por posar junto a peluches de unicornios.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la cantante modeló un corsé color piel con transparencias, y para acompañarlo se colocó una larga peluca rubia y unas botas altas de color rosa pastel. El escenario estaba lleno con peluches y globos de unicornios, lo que le valió una serie de críticas a Thalía "por no aceptar su edad".

"No te luce para nada, te vez súper artificial"; "Por más conservada que esté, ya está viejita para esas cosas; que no se pase ya es una doñita"; "Jamás pensé decir esto de ti... pero que RIDÍCULA TE VES..... ni siquiera parece tu cara", fueron otros de los comentarios negativos que recibieron las instantáneas de la cantante.

Luego de ver la manera en la que fue atacada, la esposa de Tommy Mottola, decidió publicar un video que musicalizó con su tema "A quién le importa", que dice: "La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo".





