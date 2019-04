¿Qué le pasó en los labios? Destrozan a Galilea Montijo por supuesto "arreglito" en la boca

REDACCIÓN 01/04/2019 05:35 p.m.

Galilea Montijo conductora del programa "Pequeños Gigantes", fue destrozada en redes sociales luego de que el maquillista de las estrellas Alfonso Waithsman, compartiera un video donde lucen más grandes de lo normal los labios de la conductora.

De acuerdo con Debate, todo parece indicar que Montijo se hizo varios "arreglitos" para lucir espectacular en el reality de talento infantil.

Waithsman compartió un video donde presume el maquillaje de Galilea, sin embargo, la grabación generó polémica y los internautas no pasaron por alto un detalle en la boca de la conductora, la acusaron de abusar del botox, pues sus labios lucían más gruesos de lo normal.

"Ya se pasó de trompuda pero el maquillaje está muy bonito", "Tan bonita @galileamontijo pero, no con esa boca no!! Ojalá y dejará de inyectarse ella es muy pero mucho más bonita sin el botox", "No se ve bien sus labios se ve muy trompuda", los fans de Galilea Montijo hasta hicieron comparaciones de su antes y después.

nl

LEA TAMBIEN ¿Sensual o descarado? Así fue el baile de Luis Miguel que lo puso en boca de todos Luis Miguel perdió la compostura durante un concierto y generó polémica con sus candentes movimientos sobre el escenario

LEA TAMBIEN Quién era Armando Vega Gil, integrante de Botellita de Jerez, que anunció su suicidio en Twitter El músico anunció su suicidio tras una acusación de acoso en #MeToo, Armando Vega Gil, además de ser integrante de Botellita de Jerez escribió más de 30 libros

LEA TAMBIEN Galilea Montijo enamora a sus fans con micro vestido y piernas de impacto en "Pequeños Gigantes" La conductora Galilea Montijo recibió más de 45 mil likes en tan solo una hora de compartir la intrépida foto de sus piernas

LEA TAMBIEN Se suicida el fundador de "Botellita de Jerez" y deja este mensaje La muerte del músico fue confirmada la mañana de este lunes por "Botellita de Jerez" a través de su cuenta de Twitter