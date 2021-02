"Nos arruinaron la vida": víctimas de desplome de helicóptero en Oaxaca

OAXACA, Oaxaca.- Las hermanas, Gladis Faviola, Monzerrat y Jaquelín, víctimas del desplome del helicóptero militar en Santiago Jamiltepec el pasado 16 de febrero tras el terremoto de 7.1 grados que azotó a la región de la Costa, reclamaron el olvido del gobierno federal y estatal.

Postradas en la cama de su vivienda, ubicada en la localidad costeña, enviaron un mensaje "nos arruinaron nuestras vidas, nuestras ilusiones".

Las tres hermanas sufren de graves secuelas físicas que les dejó el terrible accidente que se registró hace cinco meses en Jamiltepec, donde la aeronave donde viajaba el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y el gobernador Alejandro Murat cayó encima de familias que pernoctaban esa noche en el campo Aviación por miedo a las réplicas.

En un nuevo video que circula en redes sociales, donde las menores aparecen en su vivienda, Gladis, Monzerrat y Jaquelín piden al mandatario oaxaqueño y la Secretaría de la Defensa Nacional no olvidarse de ellas y la tragedia que padecen.

Las tres, claman porque se les otorgue un seguro de vida que les permita seguir siendo atendidas en hospitales para reponerse de sus heridas, pues ninguna puede caminar.

De acuerdo con Monzerrat, la niña de doce años que perdió su pierna derecha y su pie izquierdo no queda bien, hasta ahorita los funcionarios que se comprometieron a ayudarlas no han respondido como tal.

“Señor presidente le pido que le diga a la aseguradora del helicóptero que nos ayuden a mí y mis hermanas porque hasta ahorita no han ayudado como se debe ya nos están olvidando. Y quede muy mal perdí mi pierna derecha y i otro pie no quedó igual, queremos que responda como se debe porque yo no estaba así y quiero que sepan que arruinaron nuestras ilusiones”, dice en medio del llanto.

De su lado, su hermana mayor (Gladis) detalla que a causa del accidente tuvo una fractura expuesta de tibia y peroné izquierdo. “Se me quebró mi hueso, me operaron y pusieron un clavo por dentro y según hasta ahorita los médicos me han dicho que no ha consolidado bien mi hueso y como yo voy creciendo el clavo me puede llegar a lastimar, pero como mi familia es de poco recursos no va a tener para una nueva operación”.

El mensaje se torna desgarrador cuando la más pequeña de las tres, Jaquelín, rompe en llanto debido la situación que enfrenta.

“Yo no quiero que mi pie quede así, arruinaron mi vida, yo quiero que mi pie quede bien, yo hasta ahorita sufro mucho de dolor y sufro mucho en las noches no puedo dormir”.

En el accidente aéreo fallecieron 13 personas y 16 más resultaron lesionados.

