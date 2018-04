Texas y Arizona inician despliegue de Guardia Nacional

REDACCIÓN 06/04/2018 08:17 p.m.

Pese a la resistencia de algunos gobernadores al envío de la Guardia Nacional a la frontera con México, el despliegue iniciará en las próximas horas tras el anuncio de Arizona y Texas del envío de alrededor de 400 elementos a la zona.

Este viernes, el gobernador republicano de Arizona Doug Ducey anunció que la próxima semana enviará unos 150 miembros de la Guardia Nacional estatal a la frontera con México.

Texas por su parte informó que enviará 250 elementos en las próximas 72 horas.

TAMBIÉN PODRÍAS LEER: ¿QUÉ ES LA GUARDIA NACIONAL?

El plan de Donald Trump para enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México podría enfrentar resistencia de otros gobernadores, mayormente demócratas, aunque expertos prevén que el presidente encontrará la forma de lograr su cometido.

Los mandatarios tienen algún margen de maniobra para resistirse a la solicitud de efectivos, pero dependiendo de qué ley invocará Trump para ordenar el despliegue, el asunto podría quedar fuera del control de ellos.

El estatuto conocido como "Título 10" prevé que el personal de la Guardia Nacional pase a control del presidente y reciba paga y prestaciones federales. También prohíbe efectuar labores de policía civil a menos que se las autoricen explícitamente, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso.

Trump anunció el jueves que desea enviar de 2 mil a 4 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera para que ayuden a los agentes federales a combatir la inmigración ilegal y el tráfico de narcóticos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en Twitter que ella tuvo una "conversación productiva" sobre el despliegue con los gobernadores de los estados de la frontera suroeste.

El gobernador demócrata de California, Jerry Brown, no se ha manifestado sobre el asunto. Se desconoce si Trump solicitará efectivos de estados no fronterizos.

El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, dijo que contribuirá si se lo piden.

Pero el mandatario de Nevada, el republicano Brian Sandoval, se opuso al plan. Su portavoz, Mary-Sarah Kinner, dijo en un correo electrónico que Sandoval no cree que la misión constituiría "un uso adecuado" de la Guardia de Nevada.

La gobernadora de Oregon, Kate Brown, dijo que podría rechazar la petición de Trump.

"Como comandante de la Guardia de Oregon, estoy profundamente preocupada por el plan de Trump de militarizar nuestra frontera", tuiteó Brown.

If @realDonaldTrump asks me to deploy Oregon Guard troops to the Mexico border, I´ll say no. As Commander of Oregon´s Guard, I´m deeply troubled by Trump´s plan to militarize our border.