Cómo pasar el trago amargo del desempleo

Es fácil sucumbir a la desesperación por falta de empleo, pero este lapso de tiempo lo podemos aprovechar en nuestro favor

REDACCIÓN 26/02/2018 08:11 p.m.

Convierte el desempleo en una oportunidad (Imagen de AM Querétaro)

Aunque los Indicadores de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al cierre de 2017 mostraron su nivel más bajo desde hace 10 años (1.83 millones de mexicanos sin empleo), muchas veces encontrar un empleo digno, es lo que resulta el verdadero problema.

Aquí se presentan algunos consejos a seguir cuando nos encontramos en la desesperante situación de desempleo.

(Imagen de Milenio)

1.-"Algo mejor para después", nunca llega. En ocasiones tomamos la primera oferta de trabajo disponible, por desesperación. Tiene sentido si las deudas nos ahorcan, sobre todo, si ya tenemos responsabilidades. Pero prometernos que después vamos a conseguir algo mejor, es una mentira. Sobre todo, si conseguimos un trabajo que nos desagrada, nos será más difícil lograr encontrar mejores cosas, por eso es importante prevenir desde antes.

2.- Cuando tengas, ahorra. Todos podemos perder nuestro trabajo. Por eso gastar (porque merecemos "un gustito"), sin poner límites cuando tenemos trabajo, es lo peor que podemos hacer. Si cuando tenemos un trabajo podemos ahorrar una cantidad, podremos decidir y buscar mejores condiciones cuando lo necesitemos.

3.- Confía en ti. Que no seas lo que esperaba una empresa al final de un proceso de selección, puede provocar frustración en muchos. Pero eso no significa que no hagas las cosas bien. Piensa en algún compañero de trabajo que haya sido pésimo en lo que hacía. Seguro ubicas a alguno. Eso demuestra que al momento de elegir, las empresas no siempre eligen lo mejor. Pero sí a los que se saben vender bien.

4.- Refina tu CV una y otra vez. Es tu carta de presentación, y siempre puede mejorar. Una buena forma de ocupar tu mente cuando estás desempleado, es buscando crear un CV que destaque del resto.

5.- Anímate y crea un perfil de LinkedIn. Piensa en éste como una extensión de tu carta de presentación. A diario puedes pensar en cómo mejorarlo. Lo utilizarás el resto de tu vida laboral.

(Imagen de Dinero en Imagen)

6.- Busca en tantos lugares como sea posible. Internet tiene muchas páginas en las que ofrecen empleo. Revisa todas y manda cuantas solicitudes encuentres de tu interés. Si te interesa alguna empresa, llámales, aunque no estén contratando y pide algún contacto al que puedas mandarle tu CV, por si algún día ocupan. La iniciativa es valorada por los reclutadores.

7.- Haz contactos. Aunque suene terrible, conseguir empleo suele ser más fácil para los "que conocen a alguien". Por eso, suma en lugar de restar en cada trabajo que tengas. Dejar buenas impresiones y contactos por doquier ampliará tu red de trabajo, y te ayudará a tener más oportunidades. Tener conflictos en tus trabajos anteriores te cierra puertas. Por eso, en medida de lo posible, debes dejar buenas referencias.

8.- Aprende nuevas cosas en tu tiempo libre. Una de las cosas más difíciles cuando estamos desempleados, es encontrar "algo útil" en qué ocuparnos en lo que esperamos alguna llamada para una entrevista. Algo que puedes hacer para no desesperarte tan pronto, es ocupar tu tiempo en enriquecer tus conocimientos. Utiliza Internet para mejorar tus habilidades en algún ramo o rango que sea un punto débil.

Recuerda que la desesperación nunca nos llevará a nada bueno. El tiempo en el que uno busca nuevas oportunidades laborales pone en juego mucho de lo que somos. Pero nunca debes olvidar que también tú debes elegir -dentro de tus posibilidades- lo mejor para tu futuro laboral.

Con información de Dinero en Imagen

