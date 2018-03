Desempleo alcanza a robot, esta es la historia de Flippy

REDACCIÓN 12/03/2018 08:24 a.m.

Ya se dio el primer despido....de un robot. Así es, se trata de Flippy, un robot que prometía preparar 300 hamburguesas en un tiempo récord de una hora, no lo logró y fue despedido.

No breaks for Flippy. It switches spatulas touching raw and cooked burgers. pic.twitter.com/lgvuVbKNp0