Ciudadanos desconfían de policías en Cuernavaca y Cuautla: estudio

Cuernavaca, Morelos. La Segunda Encuesta de Victimización y Cultura de la Legalidad 2018, aplicada en los municipios de Cuautla y Cuernavaca por el Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad (Obciju), reveló que la ciudadanía no confía en las policías estatal y municipales ni en las instancias de procuración de justicia.

Cristina Rumbo Bonfil, presidenta del Observatorio, informó que con datos de 2017, el 58.3 por ciento de los encuestados en Cuautla y el 55.6 por ciento del os encuestados en Cuernavaca declararon percibir que la inseguridad aumentó durante ese año.

El 41.8 por ciento dijo sentirse poco seguro en Cuautla y el 52 por ciento en Cuernavaca.

Solo el 1.3 por ciento y el 0.6 por ciento en Cuautla y Cuernavaca, respectivamente, consideró sentirse muy seguro.

“En Cuautla el 79.8 por ciento y en Cuernavaca el 82.6 por ciento de los encuestados cree que muy frecuente o frecuentemente ocurren actos de corrupción en la policía municipal.

“Se considera de acuerdo con los encuestados que ocurren con frecuencia, con mucha frecuencia o frecuentemente, prácticas de corrupción en la policía estatal el 72. 8 por ciento de los encuestados en Cuautla y el 80.7 por ciento de los encuestados en Cuernavaca”, dijo la presidenta.

Sobre las instancias de procuración, en Cuautla el 75.7 por ciento de los encuestados y en Cuernavaca el 70.8 por ciento cree que ocurren prácticas con frecuencia o muy frecuentemente prácticas de corrupción.

Además el 80.9 por ciento de los encuestados en Cuautla y el 77.4 por ciento de los encuestados en Cuernavaca percibe que las prácticas de corrupción ocurren muy frecuente o frecuentemente en el Ministerio Público”, dijo.

Estos datos, agregó, explican el surgimiento de los grupos armados de autodefensa en la zona oriente y en los Altos de Morelos.

“La misma encuesta y los datos, que son muchos, nos dan muchísima luz respecto para explicar del por qué ahora están surgiendo este tipo de autodefensa, obviamente que la razón, cualquiera que pueda ser y que podamos cuestionar de si es jurídica o no es jurídica, yo creo que es entendible.

“Hay un nivel de confianza que yo creo que ustedes lo pueden observar muy mínimo en las instancias de procuración de justicia”, expresó.

Los datos arrojados por la encuesta, agregó Rumbo Bonfil, pueden ser consultados por las actuales autoridades de Morelos uy por las electas para trabajar en el diseño de estrategias que mejoren la seguridad de los morelenses.

“Creo que los grupos de autodefensa o que se están apenas conformando y que están exigiendo a las autoridades tomen cartas en el asunto o focalicen las estrategias en materia de seguridad para la prevención de los delitos, no solo extorsión o cobro de piso, sino de muchos otros, creo que debería de darle una llamada de atención muy fuerte a las autoridades, primero reconocer que hay un grave problema que si no se está focalizando en la zona centro del estado, en Cuernavaca, si está en otros municipios donde habrá que poner atención, donde la ciudadanía no está siendo atendida por parte de las instancias de procuración de justicia”, dijo.