Descarta AMLO reforma electoral antes de mitad de sexenio

Eran otras las leyes que se necesitaban cambiar, por ejemplo, me interesaba muchísimo que la corrupción se considerara como delito grave y eso ya se logró, me importaba mucho lo de la Guardia Nacional y se logró, me importaba mucho lo de la extinción de dominio y ya se logró, me importaba mucho el terminar con los fueros y ahí vamos, me importaba mucho la austeridad, me importaba mucho la ley para que nadie gane más que el Presidente y bajar los sueldos, no planteé nada en lo electoral", lanzó.