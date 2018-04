ELECCIONES 2018

Descalificaciones marcan campañas el fin de semana

Los cinco candidatos a la Presidencia de la República se descalificaron por actos violentos y presuntos robos de credenciales de elector durante las campañas

REDACCIÓN 16/04/2018 04:04 a.m.

Descalificaciones marcan campañas el fin de semana. (Foto tomada de la web)

Los candidatos a la Presidencia de la República continúan en campaña de cara a las próximas elecciones, y este fin de semana se dedicaron a descalificar a sus contrincantes.

Tal es el caso de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", que acusó a "la mafia del poder" de robar las credenciales de elector a los asistentes en sus actos de campaña.



Esto lo escribió en un tuit que iba acompañado de un video publicado tras su gira en Baja California, en donde advirtió que sus rivales están nerviosos por lo que los ´carteristas´ que acuden a sus actos proselitistas son de otros partidos.

Tengo información de que los de la mafia del poder mandan robar carteras en nuestros eventos para despojar a la gente de la credencial de elector. No dejes de participar, pero cuida tu credencial que es la única arma que tienes



Mira por qué están nerviosos. Ve el acto de Tijuana pic.twitter.com/iTB3CKm4us — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 15 de abril de 2018

En tanto, Ricardo Anaya, candidato de la coalición "Por México al Frente", festejó la alternancia política en Veracruz después de 80 años de ser gobernados por el PRI, y llamó a sus principales contrincantes a conducirse de manera pacífica en sus campañas.

Se refería al PRI y a Morena luego de que el día sábado durante un mitin del ex secretario de Hacienda en Puerto Escondido, Oaxaca, se desatara un enfrentamiento entre militantes del PRI e integrantes de la sección 22 de la CNTE.

Anaya expresó de gira en el municipio del Álamo, Veracruz, que "hoy (domingo) es un día histórico, hoy se cumple un año de que el ex gobernador más corrupto en la historia de nuestro país fuera detenido y enviado a prisión", en referencia al caso del ex Gobernador Javier Duarte.

Por su parte, José Antonio Meade , candidato por la coalición "Todos Por México", arremetió contra AMLO y la CNTE al decir que amenazan de manera violenta echar para atrás la Reforma Educativa.

En Lagos de Moreno, Jalisco, Meade sostuvo que la educación no puede ser un botín político y advirtió que Andrés Manuel busca sacrificar la educación a cambio de votos y eso, dijo, no lo va a permitir.

#EnVivo. Encuentro con ciudadanos de la región de Los Altos de Jalisco. https://t.co/3U8lXYmsFy — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 15 de abril de 2018

Desde aquí, desde Lagos de Moreno, queremos externarle a Andrés Manuel un buen deseo. Queremos externarle a Andrés Manuel que no pierda su buen sentido del humor, porque, Andrés Manuel, ¡vas a volver a perder!", subrayó

El candidato escribió en su cuenta de Twitter, que mientras López Obrador y "sus aliados de la CNTE amenazan violentamente con dar marcha atrás a la Reforma Educativa".

Ante esas acusaciones, AMLO le respondió "Hoy hubo in incidente lamentable Hoy hubo un incidente lamentable en Oaxaca y me echa la culpa el candidato del PRI, ¿qué le mando decir al candidato? Ternurita, ternurita, apúrate porque te va a ganar Margarita"

Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, lamentó los actos violentos y aseguró que los discursos de odio son fomentados por AMLO.

Desde luego es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, es un discurso de odio que se ha generalizado, en donde desgraciadamente es fomentado por discursos hechos por López Obrador, que ya conocemos, ha sido constante y lo lamento mucho", dijo en entrevista al finalizar un desayuno con mujeres en San Luis Potosí.

En tanto, la esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que "enfrentaré a la delincuencia, no les daré amnistía, ni me esconderé en la cobardía de la complicidad y de los pactos con los criminales".

Todas las Fuerzas Armadas, por supuesto las utilizaré, además de que tengo un enorme respeto por ellas, porque los he visto dar la vida y servir lealmente a nuestra patria y espero, voy a fortalecer la policía", añadió.

Por último, el candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", aseguró que traer expertos de la universidad de Harvard no resolverá los problemas económicos de los mexicanos.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, Rodríguez Calderón advierte que no se necesita a un asesor de Harvard para que resuelva los problemas de dinero en México.

Asimismo, aseguró que la forma de resolver esa problemática es que la gente tenga más recursos en su bolsa.

"Si el trabajador gana un poco más de dinero y el Gobierno no se lo quita con impuestos, solamente para mantener a los políticos huevones y a los partidos políticos", aseguró el gobernador con licencia de Nuevo León.

En el mismo tuit, Rodríguez Calderón dijo que "ningún asesor de Harvard va poder entender las necesidades del mexicano, porque no sabe lo que es tener que vivir con el salario mínimo".

Ningún asesor de Harvard va poder entender las necesidades del mexicano, porque no sabe lo que es tener que vivir con el salario mínimo, así nunca podremos resolver los problemas de #México https://t.co/iTvip5WjSB — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 15 de abril de 2018

