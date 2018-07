Antes de desaparecer, Rosario confesó que le tenía pánico a su novio

MONICA MIRANDA/CORRESPONSAL 16/07/2018 07:48 p.m.

Rosario Ortega Pacheco de 27 años no ha regresado a su casa desde hace 50 días, cuando salió de su casa en Caborca, Sonora, el 25 de mayo para visitar a una de sus amigas a quien le cocinaría durante la tarde.

Su mamá Guadalupe Pacheco Flores y su hermana, desesperadamente acudieron al apoyo de los medios de comunicación en vista de que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia no proporcionaban novedades sobre su paradero.

Lo último que supieron de Rosario sus familiares fue la confesión que le hizo a su amiga acerca del miedo que sentía por su pareja sentimental Mario, con quien compartía casa, pero que desde hace meses su actitud violenta le parecía peligrosa, al grado de dormir con un cuchillo bajo su almohada.

"Ella le platicó a su amiga que su pareja ya la tenía harta, que tenía que dormir con cuchillos, que él estaba loco y que tenía miedo de él, que lo corría pero que él no se iba y que ya estaba muy harta, entonces ella le dijo que se quedara ahí, que no regresara a su casa, pero en eso le habla el tipo, se va y ya no se vuelve a saber nada de ella".

Al acudir con la familia del novio, para tratar de localizar a la joven, los padres del sujeto les pidieron que no levantaran ninguna denuncia porque tanto a su hijo como a la chica, los habían privado de su libertad y seguramente ya estaban muertos.

Esta versión fue desmentida una vez que la pareja de Rosario se comunicó con la familia de la joven y les dijo que él no tenía nada que ver con su desaparición.

Los familiares de Rosario peinaron la zona sin detectar pistas de su ubicación.

"Nosotros en nuestra desesperación, anduvimos por todo Caborca, por los cerros, por las casas solas, porque nos decían que cuando levantaban a la gente los tiraban a los cerros, vivos o muertos y en nuestra desesperación nos fuimos a buscarla", externó la madre.

Tanto la mamá como la hermana de Rosario, exigieron a las autoridades que adopten una línea de investigación en torno a la presunta culpabilidad de Mario Alberto Monreal, novio de la joven.

Según testimonio de vecinos, la mamá asegura que su hija días antes de su desaparición había sido golpeada por su pareja, ya que los gritos y llantos traspasaban las paredes de las casas aledañas a su domicilio.

La espera es eterna, señaló la madre, pues sienten que el proceso judicial ha ido demasiado lento, por lo que decidió acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja, instancia en la que se le negó apoyo pues levantar el reporte habría que tener al menos dos meses de desaparecida la persona.

"Me dijo que si cuantos días habían pasado y yo le dije qué como 45 y me dijo que tenían que pasar dos meses para poder presentar la queja, pero en dos meses mi hija se me puede morir".

La señora tiene la esperanza de encontrar a su hija con vida, sin embargo, hasta este lunes 16 no había noticias sobre el paradero de Rosario.

Cualquier informe sobre el paradero de Rosario, puede reportarse al 6622298538. Línea telefónica que puso la familia a disposición del público.

