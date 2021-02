Ex mando de SSP promueve amparo contra detención por desaparición forzada

Veracruz (La Silla Rota).- José Nabor Nava Holguín, ex subsecretario de Seguridad Pública acusado de desaparición forzada, cumple seis días prófugo de la justicia. El Gobierno de Veracruz no ha dado con su paradero, y el exfuncionario recientemente promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión ilegal en su contra.

Se trata del juicio de amparo número 1493/2017, solicitado ante el Juzgado Decimoquinto en el Estado, por el que Nava Holguín exhibirá la cantidad de 3 mil 500 pesos “contra actos reclamados a los Jueces de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Pacho Viejo y otras autoridades”.

No obstante, y de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Amparo, el ex funcionario sí puede ser detenido en cualquier momento por la autoridad estatal, pues los efectos de la suspensión provisional que obtuvo mediante este recurso solo lo ampara contra alguna detención fuera de la ley o por delitos que no merezcan la prisión preventiva oficiosa.

Nabor Nava Holguín, apodado “Mayor” y otros 30 exservidores públicos del gobierno de Javier Duarte son acusados por la Fiscalía General del Estado (FGE) como autores intelectuales y mediatos de al menos 15 desapariciones en 2013, cometidas en un lapso de siete meses.

Esos 15 crímenes, en los que Nava habría participado como autor mediato, son merecedores de la medida cautelar de prisión oficiosa y se purgan hasta con 45 años de prisión, según el Código Penal vigente en Veracruz. Es decir, la estrategia legal de Nava Holguín no lo libraría de una detención.

El pasado 06 de febrero, luego de un operativo llamado “Tiro de Gracia”, a cargo de la Policía Ministerial de la FGE, Nava Holguín se dio a la fuga junto con otros 11 ex policías. En respuesta, el Gobierno de Veracruz ofreció 1 millón de pesos por información que permita la localización del exservidor público que ocupó el segundo cargo más alto en la SSP, solo por debajo el extitular Arturo “N”.

De acuerdo con Celestino Espinoza Rivera, abogado penalista consultado por La Silla Rota, Nava Holguín, como “cualquier persona solicitó un juicio de amparo. El Juzgado de distrito concede la suspensión de plano en contra de actos que importen peligro a la vida o de detenciones ilegales, es decir, que no hubieran sido ordenadas por un juez”, explicó.

Sobre esta solicitud, la audiencia constitucional se efectuará el próximo 27 de marzo a las 09 horas, evento al que Nava Holguín podrá facultar a un representante legal para presentarse.