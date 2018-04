INVITAN A LA CIUDADANÍA A SUMARSE

Desaparecen tres jóvenes más en Guadalajara; la lista se incrementa

El presidente de la FEU criticó que el presupuesto para la publicidad en campañas sea cercano a los 450 millones de pesos

A las 22:00 horas del domingo fue la última vez que se supo de las tres personas hoy desaparecidas (Foto: web)

Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara, informó que desde el día 8 de abril desaparecieron 3 jóvenes, uno de ellos estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), perteneciente a la Universidad de Guadalajara.

A las 22:00 horas del domingo fue la última vez que se supo de ellos, junto con los jóvenes también desaparecieron dos vehículos. Medina hizo el anuncio en la Glorieta de los Niños Héroes, recientemente bautizada como de los Desaparecidos, donde también dio a conocer una serie de acciones para exigir a las autoridades la aparición no sólo de los jóvenes, sino de las más de 3 mil personas desaparecidas en el país.

"Ya pasaron bastantes días, no se sabe nada de ellos, no contestan los teléfonos, no sabemos dónde están, hay dos carros desaparecidos, ya hay una carpeta de investigación, estaban juntos los tres compañeros, hay una serie de situaciones que nos hacen pensar que es un caso muy similar al caso de los compañeros del CAAV".

Medina comentó que a partir de este momento, toda la propaganda electoral servirá como "micrófono" para levantar la voz, pues la invadirán con calcomanías lanzando este cuestionamiento.

"A todos les vamos a poner una calcomanía en sus rostros y vamos a utilizar toda esa basura que están haciendo ellos electoral para darle visibilidad a todos los que son invisibles en este momento".

El líder estudiantil invitó a la ciudadanía a sumarse a este movimiento descargando la pegatina en las redes sociales de la FEU.

Con información de Reforma.

