Desaparece el traje original de Iron Man valuado en 325 mil dólares

REDACCIÓN 09/05/2018 05:39 p.m.

La policía de Los Ángeles informó que investiga la desaparición del traje original de Iron Man, que el actor Robert Downey Jr. usó en la primera película del superhéroe de Marvel, la armadura estaba en un almacén en Pacoima.

De acuerdo con 20 Minutos, de acuerdo con el vocero del Departamento de Policía de Los Ángeles, el disfraz valuado en 325 mil dólares desapareció de una bodega de utilería ubicada en Weidner Street entre febrero y finales de abril.

El famoso traje rojo y oro, visto por primera vez en la pantalla grande en 2008 en la primera cinta del Universo Cinematográfico de Marvel, fue reportado perdido el martes pasado, cuando los empleados del almacén notaron su ausencia durante una revisión.

CBS2-#BreakingNews This original #Ironman costume has been stolen. Sources say it´s worth $300k. @CrystalCruzCBS with the story #onlyon2 @11 @CBSLA @KCBSKCALDesk @1GarthKemp pic.twitter.com/eJimw2El2C