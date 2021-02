Desalojan con fuerza pública delegación de la SEP en Hidalgo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) desalojaron al delegado federal de la SEP en el estado, Daniel Fragoso Torres, y a los trabajadores de la dependencia por un conflicto legal en la propiedad del predio. No obstante, el funcionario, designado hace dos meses por Otto Granados Roldán, acusó motivos políticos porque, dijo, no ha sido aceptado por el grupo que gobierna en la entidad.

Fragoso, quien fue parte de la coordinación de asesores de los secretarios Aurelio Niño y Granados, informó que hace 30 días recibió un oficio de desalojo por parte del coordinador jurídico de la SEPH, Carlos Emigdio Arozqueta, quien, añadió, argumentó que la propiedad pertenece al estado.

Sin embargo, refutó el delegado, “esto no es así: desde hace un par de años hay una declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, donde este es un inmueble público federal, está registrada en el INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), y está acreditada la propiedad”.

Tras el aviso, esta mañana, con la intervención de la policía, él y los trabajadores fueron desalojados.

“El resultado es esto: el uso de la fuerza pública, la amedrentación de los empleados públicos federales y el desalojo. Directamente, primero, responsabilizo al secretario de Educación Pública (Atilano Rodríguez), y luego al gobernador del estado (Omar Fayad)”, indicó el también autor de las obras Bitácora del Desánimo –publicado por el Fondo de Cultura de Hidalgo–, y Oficio de estar solo (Tierra Adentro, 2014).

“Llevo un par de meses lidiando con el hecho de que no soy bien visto dentro del gobierno de Hidalgo, incluso, en algunas juntas, funcionarios del estado, contraviniendo la ley, se han manifestado diciendo que no me reconocen como delegado.

“Es la fecha en la que no me he podido sentar para tener un acuerdo con el secretario de Educación (estatal) Atilano Rodríguez”, añadió Fragoso Torres en entrevista durante la intervención policial.

“Es simplemente un procedimiento administrativo que se está llevando dentro del expediente SEPH1-101*S5.3/304/2018.

“La SEPH está entrando en un programa de reordenamiento, se están optimizando los recursos. El edificio es propiedad de la Secretaría de Hidalgo, como todo el sector (…) Una vez plenamente acreditada la propiedad se les notificó que su edificio entraba en el programa de reordenamiento (…) comparecieron ellos al procedimiento, hicieron sus argumentos, se les hizo saber que en caso de que fueran omisos a entregar el inmueble (éste) iba a ser parte de un procedimiento de recuperación”, justificó el coordinador jurídico Arozqueta Solís, quien afirmó que la corporación de seguridad ingresó después de que se había vencido un plazo de diez días para la entrega voluntaria del edificio.

mvf