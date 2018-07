SE SINTIÓ COMO SISMO

"El derrumbe en la plaza se escuchó como si se desgajara el cerro": Orlando

El joven sólo tuvo 8 minutos para huir del derrumbe en Plaza Artz Pedregal, en donde se tomaba un café

Orlando Delgadillo salió por un café a Plaza Artz Pedregal, sin saber que iba a volver a sentir un movimiento similar al del 19 de septiembre pasado al escuchar el derrumbe de una parte del lugar. "Se escuchó como si se desgajara el cerro".

El joven comparte con La Silla Rota su experiencia al respecto, donde dice que aunque él estaba en un Starbucks en el primer piso, en una zona media de la plaza con forma de nave extraterrestre, y el derrumbe ocurrió en el otro extremo, tiene bien presente que se sintió como el sismo.

Sólo que en esta ocasión estuvo prevenido ocho minutos antes, pero no por personal de seguridad de Plaza Artz, sino por una señora que como él visitaba el Centro Comercial inaugurado parcialmente en marzo por Miguel Ángel Mancera, unos días antes de que dejara la jefatura de Gobierno para hacer campaña por la coalición "Por México al Frente".

"Oiga, nos están evacuando", le dijo la señora, mientras aceleraba el paso. Eran como las 11:15 horas y se asomó a preguntar. "Hubo gente que no hizo caso y se quedó sentada, nosotros estábamos pegados a las escaleras eléctricas, alrededor de 20 bajamos un piso y el guardia no sabía nada, sólo dijo que había escuchado algo en un edificio. Le preguntamos a otro guardia y su respuesta fue que no tenía informes de nada, que todo estaba en paz".

Pero no era cierto, y aunque le dio tiempo de regresar a la cafetería por sus cosas, a los 5 minutos escuchó un gran estruendo.

"Se sintió muy grande, el movimiento fue como el del 19 de septiembre, se cimbró todo, los trabajadores de Starbucks comenzaron a salir y vimos que había mucho polvo. La plaza está construida como nave espacial, la punta izquierda es la que se cayó, nosotros estábamos en medio y vimos el panorama completo".

El susto colectivo en Plaza Artz fue de tal dimensión que, ante la sorpresa y el estruendo, algunos empleados por el miedo y para protegerse abandonaron las tiendas sin cerrarlas.

"Hubo rumores de que la caída estaba planeada, pero nadie al interior sabía, nadie les avisó. Le pregunté a tres guardias y no sabían", asegura Orlando Delgadillo.

Se acercaron a la zona de donde provino el ruidero y vieron que ahí sí sabían porque acordonaron. "Al asomarnos abajo donde estaba la estructura sí estaba acordonado. Lo que intuyo es que alguien que estaba trabajando escuchó y se movilizaron rápido, pero yo me enteré con unos 8 minutos de anticipación".

Considera que hubo un problema de comunicación porque en la plaza Artz nadie parecía saber que se venía el derrumbe.

Lo que siguió es que él, que iba con otras personas, se quedó a ver si había personas heridas. "Pero ya estaba acordonado, nos pidieron que nos fuéramos de ahí y alcancé a tomar y a grabar, y ya nos fuimos de ahí".

Orlando Delgadillo añade que aunque había personas que se notaban nerviosas, en su caso no vio a nadie tirado en el piso, desmayado o lesionado.

De acuerdo con reportes oficiales, nadie salió herido y hubo dos personas con crisis nerviosas. El derrumbe de la polémica plaza, en cuya obra ocurrió un talud el 26 de noviembre de 2016, fue calificado por el jefe de Gobierno como un "caso de negligencia".

