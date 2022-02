Zverev enloquece: golpea silla del juez y lo expulsan del Abierto de Acapulco

"Simplemente no debería haber sucedido y no hay excusa. También me gustaría disculparme con mis seguidores, el torneo y el deporte que amo. Como saben, dejo todo en la cancha. Ayer, me pase demasiado. Me tomaré los próximos días para reflexionar sobre mis acciones y cómo asegurarme de que no vuelva a suceder. Lo siento", añade el tenista alemán, que era el segundo favorito del torneo individual mexicano.