Zague manda "mensaje subliminal" a todas las mujeres que están interesadas en él

REDACCIÓN 30/04/2019 06:53 p.m.

Luis Roberto Alvez, mejor conocido como Zague generó impacto en redes sociales tras mandar un mensaje a "las mujeres que estén interesadas en él", mismo que sonrojó a su compañero Luis García.

En uno de los programas que graba con Luis García y Cristian Martinoli para un canal de YouTube, el exfutbolista habló sobre una intervención que le hicieron luego de un problema respiratorio.

También te puede interesar: El largo historial amoroso de Saúl "El Canelo" Álvarez

Sin embargo, los comentarios del conductor de Azteca Deportes fueron más allá y mandó una invitación a las mujeres que estarían interesadas en él.

"Tenía cerrados los cornetos. Me hicieron un raspaje, una limpieza, duermo de maravilla", expresó Zague.

"¿Ayudan para el ronquido?", le cuestionó Martinoli mientras soltaba una carcajada.

"No, eso sí, nunca ronqué. Gracias a Dios nunca he tenido ese problema, no ronco. Así que para aquellas que estén preocupadas, no ronco", respondió Zague.

Después de las bromas de Luis García y Christian Martinoli, Zague aseveró que todo fue un mensaje subliminal al aire.

Hace unos meses Zague se generó polémica tras hacerse viral su video íntimo que causó su divorcio con la periodista Paola Rojas.

dmv

LEA TAMBIEN La increíble bolsa del Canelo vs Jacobs, la mejor en la carrera del estadounidense Daniel Jacobs está frente a la mejor bolsa de su carrera, 15 veces más que en su última pelea

LEA TAMBIEN Surgen los primeros compradores de Chivas ¿Chivas en venta? Filtran la carta de un grupo de aficionados que quieren quitarle el Rebaño a los Vergara

LEA TAMBIEN Torero recibe terrible cornada en el rostro Difunden imágenes de la cornada en el rostro que recibió el torero Reyes Mendoza