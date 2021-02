Youtuber denuncia agresión en el León vs Chivas (VIDEO)

El partido entre León y Chivas en el Estadio Nou Camp de la Jornada 5 de la Liga MX dejó un mal sabor de boca tras la agresión a un youtuber quien denunció en redes sociales la situación que vivió él y sus amigos.

De acuerdo a Milenio, un usuario de Twitter bajo el nombre de “Playeras de Chivas” compartió un video donde personal de seguridad desaloja al youtuber conocido como Ivansfull, al comediante Daniel Sosa y a otros aficionados de Chivas que los acompañaban.

“Y así sacan del estadio de León al Youtuber “Ivansfull” por aventar cerveza y escupitajos. La cerveza cayó al Tilón Chávez y familiares, lo que prendió a los aficionados”, escribió a través de Twitter.

Ante esto, el youtuber respondió: “antes de hablar me gustaría que verifiques tu información. A MI ME AGREDIERON, a mí me aventaron cerveza, Daniel Sosa y yo no HICIMOS ABSOLUTAMENTE NADA”.

Antes de hablar, me gustaría que verifiques tu información. A MI ME AGREDIERON, a mi me aventaron cerveza, @danielsosafado y yo no HICIMOS ABSOLUTAMENTE NADA ! https://t.co/Uk79vgWKaQ — IVANSFULL (@serch_pr) August 18, 2019

Más tarde, compartió otro video en el que muestra cómo les avientan cerveza mientras mantiene una conversación con Daniel Sosa.

Por su parte, el comediante de Stand Up, aseguró estar indignado y mencionó que “esa es la diferencia entre un equipo grande y uno chico”.

Aquí EL VIDEO, donde nos agreden a @danielsosafado y a mi, en el estadio de León, lamentable que las personas sigan generando violencia en los estadios ! pic.twitter.com/uUHrtXU6xi — IVANSFULL (@serch_pr) August 18, 2019

