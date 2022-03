"Yo no me vendo", el mensaje de Matías Almeyda a equipos de Liga MX

El Director Técnico argentino Matías Almeyda envió un mensaje a los equipos de la Liga MX, luego de que su nombre volviera a mencionarse para varias plazas ante el despido de entrenadores en el futbol mexicano.

En conferencia de prensa, Almeyda, actual estratega del San José Earthquakes de la MLS, manifestó que ya está acostumbrado a que se le relacione con su llegada a la Liga MX o hasta a la Selección Mexicana.

Sin embargo, expuso que también puede ser que se mencione su nombre con otras intenciones.

"No sé si está hecho a propósito que siga mi nombre para no ser llamado, o por ahí hay mucha gente que me quiere y quiere que vuelva en el futbol mexicano.

"Cuando fue lo de la Selección pasó eso, estaba mi nombre por todos lados y cualquiera que está en el mundo del futbol puede decir que el que se está vendiendo soy yo y yo no me vendo", lanzó el argentino.

Por ahora, Almeyda aseguró que ningún equipo de México se le ha acercado para contratarlo ni para hacerle alguna oferta.

"Algunos lo hacen porque tienen ganas de verme en el futbol mexicano, porque saben el cariño que le tengo a esa liga, pero después, nadie ha tenido contacto conmigo", lanzó.

(Luis Ramos)