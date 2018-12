Ya hay fecha de debut para 'Tata' Martino, el nuevo DT de la Selección Mexicana

El nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana, Gerardo ´Tata´ Martino, ya tiene fecha y rival para su debut. El argentino ha sido confirmado como el nuevo estratega del Tri por el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa.

Martino será el encargado de cumplir el ciclo mundialista del equipo nacional rumbo a Catar 2022.

"Estaremos anunciando decisiones y la firma de contrato seguramente hasta el año que entra, posiblemente en los primeros días de enero". Aseguró de Luisa.

Tras hablar con más de 20 candidatos, la FMF se decidió por Martino a cambio de 2.2 millones de dólares al año.

Se espera que Gerardo Martino arregle los últimos detalles de su contrato, como premios y cláusulas, antes de Navidad para ser presentado en enero y debutar en marzo con el Tri en un amistoso contra Chile.

Cabe recordar que Martino fue recientemente campeón con el Atlanta United de la Liga MLS.

