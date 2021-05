¿Y el VAR? Con dudoso penal, Toluca derrota a Cruz Azul en la ida

Parece que Cruz Azul fue víctima del mal arbitraje y de El VAR de la Liga MX. Un dudoso penal sobre Rubens Sambueza le dio la victoria a Toluca 2-1 en la ida de los cuartos de final. El líder llegará en desventaja para la vuelta en el Estadio Azteca.

Los Diablos Rojos abrieron el marcador al minuto 25 de penal. Juan Escobar cometió falta sobre Alexis Canelo, quien fue el elegido para marcar desde los once pasos y poner el 1-0 en el Estadio Nemesio Diez.

Cruz Azul reaccionó al minuto 33 con un tanto de Pol Fernández que puso el empate antes del Medio Tiempo.

Pero al minuto 50 el Cruz Azul vs Toluca se llenó de polémica cuando el árbitro marcó penal por una dudosa falta del Piojo Alvarado sobre Rubens Sambueza. Pese a que la toma indicaba que no había falta, no se revisó en el VAR y el árbitro mantuvo su decisión para darle otra oportunidad a Los Diablos de ponerse adelante.

Y así fue, Estrada venció a Jesús Corona desde los once pasos y puso el 2-1 definitivo que le dio la ventaja al Toluca en la ida.

(dmv)