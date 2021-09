Wolves, al borde del castigo de FIFA por alinear a Raúl Jiménez

Raúl Jiménez podrá jugar este fin de semana con el Wolverhampton Wanderers después de que la Federación de fútbol de México retirara la petición a la FIFA para sancionarle por no acudir a los partidos internacionales, pero ¿el Wolves podría recibir castigo?

Jiménez no viajó a América para disputar los encuentros ante Panamá, Costa Rica y Jamaica y, según la regulación de la FIFA, podría ser sancionado con cinco días sin jugar, lo que le impediría estar este fin de semana contra el Watford. Sin embargo, la FIFA ha logrado convencer a la Federación mexicana para que retire esta petición y Jiménez podrá ser de la partida.

"Ha sido una buena decisión por parte de la Federación mexicana", dijo Bruno Lage, el técnico del Wolves en rueda de prensa.

Con Jiménez al mando, el Wolves tratará de lograr la primera victoria de la temporada en la Premier en Vicarage Road, ante el Watford del español Xisco Muñoz.

FIFA VETA A LOS EQUIPOS

La prensa europea anunció que, como lo establece la normativa del estatuto del futbolista, los jugadores de los clubes de la Premier League que no fueron cedidos a los seleccionados sudamericanos no podrán actuar el fin de semana próximo.



Es decir, los equipos que negaron a los futbolistas brasileños, como el caso de Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea y Leeds, no podrán alinear a estos jugadores en la próxima fecha de la Premier, señaló el diario Mundo Deportivo de España.

La aplicación de la normativa del Estatuto del Jugador contempla que en caso de no ceder a un internacional, su club puede ser sancionado con la prohibición de no alinearle durante el tiempo que habría debido durar la cesión y cinco días más a contar desde la fecha prevista para su regreso. En este caso, los cinco días van del 10 al 14 de septiembre.

De no cambiar la situación, los afectados serían Alisson, Fabinho y Roberto Firmino en Liverpool; Raphinha en Leeds; Ederson y Gabriel Jesus en Manchester City; Thiago Silva en Chelsea y Fred en Manchester United.

En el caso de Thiago Silva y Fred la sanción les privaría de jugar el cotejo del United ante Young Boys y Chelsea frente a Zenit de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions, partidos programados para el martes 14.

Si los clubes afectados no cumplieran con la prohibición de alinear a los citados jugadores, podrían verse sancionados con la pérdida de sus respectivos partidos por 3 a 0, por alineación indebida.





