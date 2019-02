Vuelve la polémica a la Federación de Natación: Yahel Castillo responde a Rommel Pacheco y Jahir Ocampo

REDACCIÓN 20/02/2019 08:22 p.m.

Una vez más la Federación Mexicana de Natación encabezada por Kiril Todorov está en la polémica, luego de conformarse una selección nacional.

Y es que los medallistas olímpicos, Rommel Pacheco y Jahir Ocampo, han sido relegados del equipo nacional para las dos últimas fechas de la Serie Mundial de Clavados de la FINA a pesar de haber ganado su lugar en competencia en la pasada Copa del Mundo, realizada en Wuhan, China, el año pasado.

La dupla Pacheco-Ocampo cumplió cabalmente con los criterios de clasificación requeridos por la federación que, entre otras cosas, exige culminar dentro del top 6 de la Copa del Mundo para poder ganar un lugar dentro de la Serie Mundial.

En China, como ya se mencionó, Rommel y Jahir ganaron la medalla de bronce en la modalidad de trampolín de tres metros sincronizado varonil, con puntaje final de 435.72 puntos, luego de sus seis ejecuciones.

Sin embargo, la Federación Mexicana de Natación, a través de su presidente, ha decidido que Pacheco y Ocampo no acudan a las dos últimas fechas de la Seria Mundial 2019 argumentando que, de acuerdo al reglamento de FINA, los boletos ganados en la Copa del Mundo en sincronizados y mixto son plazas para el país uy no para quien las ganó en competencia, dejando la decisión de quien ocupe esos lugares en el organismo.

Así, la FMN anunció a la dupla Pacheco-Ocampo representarán a nuestro país en las tres primeras fechas de la Serie Mundial: Sagamihara, Japón, del 1 al 3 de marco; Beijing, China, del 7 al 9 de marzo; y Montreal, Canadá, del 26 al 28 de abril.

Mientras que para las dos últimas paradas de la competencia, a realizarse en Kazan, Rusia y Londres, Inglaterra, en el mes de mayo, apostará por la dupla conformada por el novel Juan Celaya y Yahel Castillo. El argumento que la federación presentó para respaldar su decisión es su intención de "probar" a una nueva pareja para competencias internacionales futuras.

La respuesta

Ahora fue Yahel Castillo quien emitió su opinión respecto a la controversia entre la Federación Mexicana de Natación con Rommel Pacheco y Jair Ocampo.

Castillo les pidió "dejar de abusar" y buscar un bienestar para México, pues será él quien acudirá a las últimas dos fechas de la Serie Mundial en la prueba de sincronizado en trampolín de tres metros.

"Igual que ustedes, tengo el mismo derecho de pedir que se respete mi calidad, mi trayectoria, les recuerdo que soy el Campeón Nacional del trampolín de 3 metros individual actual, que les gané limpiamente y aún así respeté la decisión técnica de no ir a Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla y dejarles mi lugar, como pasó también para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y los Juegos Olímpicos de 2016", comenzó el escrito.

Que sea lo mejor para nuestro país ! ???? RT ?? pic.twitter.com/tg0rq206nz — Yahel Castillo (@yahel_castillo) 19 de febrero de 2019

Y es que Castillo participará en las últimas dos fechas de la Serie Mundial junto a Juan Celaya en sincronizado de trampolín de 3 metros; además de la prueba en mixto junto a Paola Espinoza.

Excelente semana ! ???????? solo quedan 2 mas para irnos a las primeras competencias de este año ???? y ???? ???? pic.twitter.com/dMYPuG167A — Yahel Castillo (@yahel_castillo) 11 de febrero de 2019

"No entiendo porqué están defendiendo tanto su sincronizado. Jahir, tú me pediste en la junta de Conade delante de todos hacer pareja juntos en la Serie Mundial de Montreal porque sabías que Rommel ya había cerrado hacer sincronizados con Rodrigo Diego, entonces ¿Cuál es el punto que quieren defender? En sincronizados mixtos, Jahir sabes que no fueron top 6 en la Copa del Mundo, llegó la invitación y es plaza para el país, no se les está quitando nada a ti y Carolina", explica el doble medallista mundial.

Por último, el atleta señala que la "balanza se ha inclinado" hacia Rommel y Ocampo, además de hacer una petición a todos sus compañeros de hacer una recapacitación para pensar en el bienestar del país y del equipo de clavados con miras al proceso de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

