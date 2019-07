¿Vudú haitiano al Tri? El gran fracaso de México; sin Mundial y sin Copa Oro

El duelo entre México y Haití por el pase a la final de la Copa Oro 2019 trae recuerdos de una de las etapas más oscuras del futbol mexicano: cuando México quedó fuera del Mundial de Alemania 1974 y Haití ganó la Copa Oro.

Antes del torneo más importante de Concacaf, en 1963, se creó un torneo llamado Copa de Naciones de Concacaf que duró hasta 1989, y que, entre 1973 y dicho año, sirvió como Hexagonal Final para la Copa del Mundo.

El Tri venía de organizar el Mundial de 1970 y debía enfrentar una eliminatoria que solo otorgaba una plaza para la justa mundialista que se celebraría en Alemania 1974.

Haití y el estadio Sylvio Cator, en la capital de Puerto Príncipe, fue el lugar elegido para que del 29 de noviembre al 15 de diciembre de 1973 se definiera al representante de la Concacaf de cara al Mundial.

Javier de la Torre anunció a los jugadores que defenderían los colores aztecas: Ignacio Calderón, Rafael Puente, Javier "Kalimán" Guzmán, Guillermo Hernández, Manuel Lapuente, Cesáreo Victorino, Horacio López Salgado, Enrique Borja y Leonardo Cuéllar.

El torneo dio inicio en el "país del Vudú" y México no pudo pasar del empate sin anotaciones ante Guatemala, otro empate 1-1 ante Honduras y una goleada a favor de 8-0 ante las Antillas Holandesas, que daban esperanza al Tri.

Sin embargo, la catástrofe terminó por consumarse el 14 de diciembre, cuando Trinidad y Tobago goleó 4-0 a México. El equipo nacional quedaba eliminado del Mundial de Alemania 1974, por primera vez desde la reanudación, luego de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque en el último partido México venció por la mínima diferencia a Haití, pero en esa cancha quien terminó alzando la Copa CONCACAF fueron los locales que ganaron por puntos

Aunque este fracaso quedó envuelto por el mito del vudú que favoreció a los caribeños, Manuel Lapuente, entonces jugador de aquel cuadro nacional, aseguró que el Tri siemplemente perdió "por malo" y por "exceso de confianza".

La última Copa CONCACAF ganada por equipo caribeño: Haití 1973. Perdió 0-1 vs México en cancha y le ganó por puntos. pic.twitter.com/5gmLIDRDoI — Rodrigo Arias (@rodro77) 26 de julio de 2015

"No quiero acordarme, no he dado muchas declaraciones de eso, todos fuimos responsables al unísono, cuerpo técnico y jugadores, del gran fracaso que fue México en esa eliminatoria", aseguró para el portal MedioTiempo.

Los dirigidos por Gerardo "El Tata" Martino buscará otro destino y cumplir con los pronósticos para instalarse en la final de la Copa Oro 2019.

dmv