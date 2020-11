Vucetich arremete contra la Selección Mexicana tras lesión de Vega

Los problemas en Chivas no terminan. Ahora el equipo rojiblanco no contará por lesión con José Juan Macías y Alexis Vega para el repechaje, situación por la que el entrenador Víctor Manuel Vucetich explotó ante la Selección Mexicana.

Ni una llamada, el "Tri" no se comunicó con Chivas para notifica la lesión de Alexis Vega que le dejará fuera del Repechaje y la Liguilla, si el equipo avanza, producto de un esguince de tobillo en un partido de preparación ante Cruz Azul.

La Selección Sub-23 sostuvo una concentración pensando en el Preolímpico del año entrante rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en donde Vega sufrió una fuerte barrida de Ignacio Rivero, jugador de La Máquina, de quien ya se investiga para una posible inhabilitación.

"No ha habido comunicación conmigo ni con Ricardo. No hubo un reporte médico de Alexis, ni resonancia, no recibió la debida atención, es imperdonable que ni un reporte médico haya. Nadie se comunicó con Ricardo Peláez para notificar lo sucedido", aseguró Vucetich en entrevista con TUDN.

Víctor Manuel Vucetich explota contra la Femexfut y el Tri Sub-23



??En exclusiva para @Lineade4TUDN

— Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 18, 2020

Las críticas no terminaron ahí, "El Rey Midas" también reclamó que siempre se antepone a la Selección Mexicana antes de que los clubes.

"La Selección hace un microciclo y jugar un partido contra un equipo que todavía está en competencia, es totalmente incongruente, es lo que debe cuidar la Federación, no tomar a la ligera esto porque por eso siempre hay queja de los clubes. Parece que siempre están primero los intereses de una Selección que los de todos los clubes que al final son los que forman la Federación".

Chivas no contará con sus dos delanteros titulares: Alexis Vega y José Juan Macías para el duelo de Repechaje que disputará Chivas ante Necaxa el próximo sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas.

