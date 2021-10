¡Voltereta diabólica! Francia avanza a la final de la Liga de Naciones

De manera cardiaca, Francia se logró clasificar a la final de la Liga de Naciones de la UEFA tras derrota a Bélgica tres goles a dos en el Estadio de la Juventus.

On est en Finale de la Nations League après un match complètement fou (????2-3????) !!! ?????? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/UlMxMQ2Noq — Equipe de France ?? (@equipedefrance) October 7, 2021

En la primera parte el combinado belga se llevaba la ventaja por marcador de dos goles a cero, gracias a los tantos de Yannick Carrasco y el delantero del Chelsea, Romelu Lukaku.

Para la segunda parte, el conjunto que comanda Didier Deschamps comenzaba lo que parecía imposible, con una anotación de Karim Benzema al 62´. Siete minutos más tarde, el silbante marcó penalti a favor del vigente campeón del mundo, siendo Kylian Mbappé el encargado de emparejar el marcador.

Une remontée qui restera, et une place en finale.

Super travail de toute l´équipe.

Rendez-vous dimanche !!!!!



ALLEZ LES BLEUS ???????????????????? pic.twitter.com/0CVlBeRrgg — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 7, 2021

A cinco minutos del final, el arbitró le anuló el gol a Lukaku por posición adelantada. Y finalmente, cuando el partido estaba a punto de terminar, apareció Theo Hernández con un potente zurdazo desde fuera del área que dejó sin oportunidad de atajar al guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois.

De esta manera, Francia enfrentará a España en la gran final que si disputará en San Siro el próximo domingo 10 de Octubre a las 13:45 horas, mientras que Bélgica e Italia estarán jugando por el tercer lugar el mismo día, pero a las 8:00 de la mañana.