¡Voló! Raúl Jiménez superó a Cristiano Ronaldo saltando

El Wolverhampton sacó la victoria por la mínima de Old Trafford

No cabe duda que el encuentro entre el Wolverhampton y el Manchester United en la Premier League pasará a ser uno de los más especiales para los Wolves, no solamente por volver a ganar en Old Trafford después de 42 años, sino también por el vibrante mano a mano que vivieron Raúl Jiménez y Cristiano Ronaldo, en donde uno de ellos fue ganado por el delantero mexicano.

En un balón dividido que disputaban Jiménez y Ronaldo, el "Lobo de Tejí" logró saltar más que el astro portugués, pues a la hora de ir por el esférico, el mexicano logró generar más impulso lo que hizo que superará el 1.87 metros que mide "El Bicho". Inmediatamente la imagen se hizo viral a través de redes sociales, pues CR7 es considerado uno de los atletas que mayor altura consiguen saltando.

¿Cómo determinaron la altura que alcanza CR7 saltando?

De acuerdo con estudios realizados, Cristiano Ronaldo es capaz de alcanzar una altura de 2.63 metros saltando.

Durante las pruebas, Ronaldo realizó dos tipos de saltos; uno con las manos en la cadera y el otro con el impulso que proporcionan los brazos. El primero de ellos sirvió para comprobar la potencia que tiene el astro portugués en las piernas, mientras que el segundo arrojó el resultado que tiene con el cuerpo en movimiento, tal y como pasa en los remates de cabeza dentro del futbol.

Cristiano logró saltar 44 centímetros sin impulso y 78 centímetros utilizando el impulso de sus brazos. Ahora, si se suma esto al 1.87 de estatura que tiene, se llega a la conclusión de que CR7 puede alcanzar una altura de 2.63 metros cuando remata de cabeza.

