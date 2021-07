"Viví cuatro días de pesadillas por la covid": LA Park

Tras superar el covid-19, la leyenda de la lucha libre mexicana, LA Park regresó al cuadrilátero en platica con medios de comunicación, reveló que aún le cuesta sostener la respiración por la secuelas que le dejó el coronavirus.

LA Park comentó que vivió cuatro días de pesadilla mientras estuvo convaleciente por la enfermedad, incluso dijo que le "pidió a Dios que lo dejara descansar en paz" ante los fuertes síntomas por covid-19.

"Estuvo muy fuerte, yo sí pensé que me iba a morir, sinceramente fueron cuatro días lo que sufres, pero esos cuatro días yo empecé a decirle a Dios, ya llévame porque no tienes aire, es molesto, te desesperas por muy fuerte que seas que sí le pides a Dios llévame, ya me cansé", dijo el gladiador.

LA Park hizo su reparación el pasado fin de semana en la Arena López Mateos, en Tlalnepantla, Estado de México, donde se enfrentó a los luchadores Tóxico, Miedo Extremo y el Hijo de Fishman, quienes le mostraron toda su admiración tras su recuperación, aunque también le lanzaron varios retos.

El luchar agradeció a sus amigos, familiares y fanáticos por las oraciones que recibió ahora que estuve convaleciente por el covid-19.





kach