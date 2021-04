VIDEO: Mike Tyson regresó con nocaut en pelea ¡de lucha libre!

Mike Tyson reapareció con un brutal KO en su regreso al cuadrilátero, pero ¡de lucha libre! El boxeador estadounidense prepara su segunda pelea, y mientras se da su retorno al boxeo, tuvo una aparición de lucha en la organización All Elite Wrestling (AEW).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mike Tyson (@miketyson)

Te puede interesar ¿Quién es Jake Paul, el youtuber que fulminó con brutal KO a excampeón de UFC?

Tyson protagonizó el momento de la noche cuando dio un brutal nocaut a Cash Wheeler. El golpe trajo melancolía, pues recordó sus mejores épocas cuando mandaba a sus rivales a dormir a la lona.

Tonight in one of the BIGGEST matches EVER on #AEWDynamite & a #BloodAndGuts preview, @IamJericho picked up a win for the #InnerCircle over @DaxFTR, & @CashWheelerFTR found out that the Special Ringside Enforcer Iron @MikeTyson, is STILL the #BaddestManOnThePlanet! pic.twitter.com/UKzmTIJZcE — All Elite Wrestling (@AEW) April 15, 2021

CHAOS HAS ENSUED #AEWDynamite pic.twitter.com/MOJhr28yil — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) April 15, 2021

Mike Tyson ya lleva tres apariciones en la AEW. Su debut fue en mayo del año pasado, cuando estuvo junto a exfiguras de la UFC como Rashad Evans, Vitor Belfort y Henry Cejudo. Aquella noche se rompió la ropa y desató una batalla campal.

Como Mike Tyson, otra leyenda del deporte, pero de la NBA, Shaquille O´Neal, protagonizó otro combate en la empresa de lucha libre, en donde sufrió un grave golpe, cuando su rival Cody Rhodes lo impactó mientras el basquetbolista estaba en el borde del cuadrilátero, provocando una caída que rompió dos mesas que estaban en el suelo.

¿Cuándo regresa Mike Tyson al boxeo?

Mike Tyson volvió en noviembre del año pasado al ring tras combatir contra Roy Jones Jr., en una pelea de exhibición que terminó en empate después de ocho rounds.

La próxima pelea de boxeador de 54 años será el 29 de mayo ante Evander Holyfield.

(dmv)