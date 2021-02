(VIDEO) Miguel Herrera calienta el Clásico y le recuerda a Tomás Boy que nunca ha sido campeón

En la semana del Clásico Nacional entre América y Chivas, Miguel Herrera, estratega de Las Águilas afirmó que Tomás Boy está marcado por no ganar un título de Liga, además de criticarlo por parecer futbolista y no director técnico.

“Tomás me parece un tipo como yo, muy frontal, decimos lo que sentimos, ahora sí que no tenemos pelos en la lengua y lo soltamos. Me parece una buena persona, pero en su cabeza no ha abandonado al jugador del técnico, fue un extraordinario jugador, creo que lo podría poner en el Top 5 de futbolistas mexicanos que yo he podido ver”, aseguró en entrevista para TUDN.

“No es un fuera de serie como técnico, le ha ido regular a bien, pero no ha ganado todavía un título y eso te marca como técnico, que no ganes y no ganes. Si no, pregúntale a Romano, que ha perdido cinco finales y no tiene chamba”, dijo Herrera.

En los 30 años de trayectoria como estratega, Tomás Boy no ha podido ganar un solo título y con el actual papel de Chivas en la Liga MX, su permanencia estaría en la cuerda floja.

