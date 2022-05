VIDEO: Martinoli: detesto a Televisa, así me enseñó "Joserra" a competir

El polémico comentarista de fútbol de TV Azteca, Christian Martinoli está de nuevo en boca de todos tras una serie de declaraciones que emitió en una entrevista en la cual señala su repudio total hacia la empresa Televisa.

En un fragmento, compartido a través de un usuario de Instagram llamado @rinaldioficial, el cronista deportivo asegura "odiar" a la empresa de Emilio Azcárraga.

"Yo a Televisa lo detesto, lo detesto. No detesto a la gente que trabaja allí, yo detesto a mi competencia", aseguró Martinoli.

Asimismo, el comentarista señaló que él se encuentra en una constante competencia en contra de dicha televisora y afirmó que ellos no siempre compiten de manera legal.

"Yo trato de ganarle siempre porque sé cómo compiten, sé que a veces no son legales para competir, entonces yo compito", dijo Christian.

Por otra parte el compañero de transmisión de Zague y Luis García, también confirmó que el que le enseñó este "desprecio" hacia Televisa, fue José Ramón, ex integrante de TV Azteca.

"A mi José Ramón me enseñó a competir así y a odiar a Televisa, y lo odio con todo mi corazón. Hoy te cruzas por los pasillos de TV Azteca y parece Televisa 2004: mucho petardo que no existe y que trabaja ahí. Está bien, está perfecto", puntualizó.

Por último, el comentarista señaló que si algún día lo corren de la empresa en la que trabaja, el único lugar donde no trabajaría sería en Televisa.

De igual forma señaló haber recibido en algún momento de su trayectoria, una oferta para laborar con ellos, sin embargo él aseguró que nunca trabajará para la empresa de Azcárraga.

"Yo soy de Azteca, a mi no me interesa. A mí si mañana me corren, bueno, yo sé que algún lugar donde no voy a trabajar es en Televisa y me han ofrecido y no voy a trabajar allí. Así me pongan cheque en blanco, yo no voy a trabajar ahí", finalizó Martinoli.

