(VIDEO) Luchador escupe a niña y padre lo golpea

REDACCIÓN 01/04/2018 12:05 p.m.

En la lucha libre de Estados Unidos todo se salió de control luego de que un luchador independiente fuera agredido por un aficionado, cuando el deportista le escupió a su pequeña hija.

"Canelo" vs Golovkin sería imposible para 5 de mayo

El luchador Devin Danger realizó un lamentable acto cuando al salir del vestidor para ingresar al ring recibió la mano de una pequeña niña que se encontraba en las primeras filas, pero en vez de saludarla le lanzó un escupitajo con un chicle, lo que generó la furia del papá, quien se lanzó a golpes por el luchador.

Más tarde, el luchador no tuvo más remedio que ofrecer disculpas: "No fue mi intención escupirle a la niña. Les pido perdón a ella y a su padre", expresó el gladiador.

Floyd Mayweather Jr apoya pelea "Canelo" vs Golovkin

Pro Wrestler "Devin Danger" was caught on camera spitting on a little girl while entering the stage at a wrestling match. The girl's father came flying out of the crowd and delivered several huge blows. More Videos at https://t.co/bPUeyJkQ3I#DevinDanger #Shame #Wrestler #WWE pic.twitter.com/40dkWlkxDI