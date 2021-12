VIDEO: Julio César Chávez propina KO a la covid y ofrece este mensaje

El gran campeón mexicano Julio César Chávez volvió a salir victorioso del ring tras aplicarle un KO a la covid-19, enfermedad a la que dio positivo hace una semana.

El pasado 30 de noviembre, la empresa promotora de la obra de teatro "Los mandamientos de un hombre chingón" dio a conocer que el exboxeador mexicano dio positivo a una prueba de covid-19.

Debido a lo anterior, esta obra en la que participa Chávez junto al "Burro" van Rankin y Roberto Palazuelos tuvo que ser pospuesta.

"Hacemos de su conocimiento que hace un par de días, el campeón Julio César Chávez dio positivo a covid-19, es por eso que hemos tomado la decisión de posponer la gira nacional que tenemos programada en estos días", dijo la empresa en boletín de prensa.

Ante la alarma generada entre sus fanáticos, Chávez pudo confirmar la noche del lunes en su cuenta de Twitter: "gracias a Dios knockeamos al covid".

En un video, el gran campeón esbozó una sonrisa para informar que ya está libre de coronavirus y agradeció a su público, al mismo tiempo que compartió una vitamina que lo ayudó a recuperarse en poco tiempo.

"A todos mis amigos, a todo México; a todos los que me quieren y a los que no me quieren, gracias. La verdad que hoy salí ya negativo, gracias a Dios. Gracias por sus oraciones, bendiciones. Síganse cuidando, por favor: sana distancia, hagan mucho ejercicio y tomen la vitamina ´giumbi´, fue la que me ayudó a salir adelante", aseguró.

En respuesta, sus seguidores se congratularon con la recuperación de Julio César Chávez y mandaron frases de aliento para el gran campeón.

Gracias a Dios knockeamos al covid pic.twitter.com/30MHe7SzC4 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 7, 2021

(Luis Ramos)