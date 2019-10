(VIDEO) Julio César Chávez habla de los hijos de "El Chapo" Guzmán: "Sí los conozco"

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, reveló haber conocido a los hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, tras hablar sobre la violencia que se desató en Culiacán debido a la captura de uno de ellos.

"Ya saben que sí los conozco, conozco a todos, conozco a los muchachitos, pero no puedo opinar", dijo en una entrevista con Adela Micha.

Aunque nació en Tijuana, Chávez ha pasado la mayor parte de su vida en Culiacán, por lo que la leyenda del box mexicano decidió hablar sobre la ola de violencia que se desató en en Sinaloa.

"Yo creo que lo que hizo el señor presidente estuvo muy bien, porque primera está la familia y los niños... no quiero meterme en esto porque no me conviene, porque yo sé cómo está la cosa allá, es algo delicado", aseguró.

